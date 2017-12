Almeida aconseja a Cs en Madrid preocuparse por el trasvase de voto hacia PP

Madrid, 22 dic (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha recomendado hoy que, pese a ganar las elecciones catalanas, Ciudadanos en la capital se preocupe por el trasvase de votos hacia el PP que, ha vaticinado, se producirá en las elecciones municipales de 2019.

"Ese contagio no se va a producir, de ser Ciudadanos en la ciudad de Madrid dadas las políticas que hacen y como dicen una cosa y votan la contraria, estaría preocupado por el trasvase de votos que sin ninguna duda se va a producir al PP en 2019", ha asegurado el portavoz 'popular' sobre el grupo que dirige Begoña Villacís.

En declaraciones a la prensa durante una visita a la sede de la ONCE en Madrid, Martínez-Almeida ha recalcado que Podemos sufrirá un "castigo en Madrid" no por Cataluña sino "porque son incapaces de gestionar los problemas de los ciudadanos de Madrid".

Ha añadido asimismo que la alcaldesa Manuela Carmena no es independiente porque negoció su plan económico con Pablo Iglesias y no con el PSOE-M y ha acusado a la regidora de retirar del orden del día del Pleno de ayer dos puntos sobre acuerdos de no disponibilidad de crédito para que no se evidenciase la división de Ahora Madrid.

Respecto a las elecciones, Martínez-Almeida ha reconocido que el resultado de ayer, al bajar de 11 a 3 diputados, no era el esperado por el PP, pero ha resaltado también el "avance de las fuerzas constitucionalistas en Cataluña" al ser Ciudadanos la primera fuerza con 37 escaños, una posición que no le permitirá formar Gobierno.

"Desde que se aplicó el l55 las fuerzas constitucionalistas han ido recuperando terreno", ha defendido Martínez-Almeida que ha añadido que el sorpasso no se logra a la primera tras años de "adoctrinamiento independentista".

Además, el portavoz del PP en la capital ha destacado la actuación a su juicio "impecable" del presidente del Gobierno Mariano Rajoy aplicando el 155 "en beneficio del conjunto de España y no de los intereses electorales"-

En los comicios celebrados ayer, en los que Ciudadanos fue el partido más votado, la suma de los partidos independentistas les otorga la mayoría absoluta en el nuevo parlamento, mientras que el PP, con tres representantes, será la última fuerza política de la nueva cámara autonómica.