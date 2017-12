21-D.- Albiol dice que "lo más fácil" sería dimitir pero estaría dejando al PP en una situación "muy delicada"

22/12/2017 - 12:59

Cree que no se pueden extrapolar los resultados a nivel nacional y que no es Rajoy quién sale debilitado sino Cataluña

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha admitido este viernes que su partido sale "muy tocado" de las elecciones catalanas después de haber pasado de 11 a 3 escaños, pero ha subrayado que ahora es momento de "reflexionar" y "tomar las decisiones que sean en el momento adecuado". Por eso, ha rechazado dejar las riendas del partido en este momento porque "lo que toca es seguir dando la cara".

"Para mí lo más fácil o lo más cómodo sería dimitir. Me parece que en estos momentos si yo dimito, me estaría seguramente favoreciendo a título personal pero estaría dejando el partido en un situación muy delicada, porque en estos momentos con tres diputados lo que corresponde es que todos los que estamos, todos sin exclusión, intentemos aportar la solución y veamos cuál es la solución", ha declarado.

Así se ha pronunciado a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebra en Madrid para analizar los resultados del 21-D, donde ha dejado claro que ahora todo el Partido Popular tiene que hacer "buena lectura" de los datos y ser "muy responsables" porque lo que está en "juego" y lo "preocupante" es la estabilidad de Cataluña e indirectamente de España.

TIENE QUE HABER UN "REPLANTEAMIENTO MUY PROFUNDO"

Albiol ha recalcado que los resultados del PP en los comicios han sido "malos" - ha perdido 8 escaños y más de 160.000 votos con respeto a las elecciones del 27 de septiembre de 2015-- y ha reconocido que tiene que "haber un replanteamiento muy profundo". Eso sí, ha dicho que eso tienen que hacerlo "desde la serenidad, la responsabilidad, la coherencia y la generosidad". Por ello, ha insistido en que la "generosidad" en este momento pasa por "tomar las decisiones en el momento adecuado".

Albiol ha admitido que se ha producido un "trasvase espectacular de votos" del PP hacia Ciudadanos por la apelación al voto útil que ha realizado la formación naranja. "Tenemos que intentar corregir esta situación. Hemos de intentar corregir en los momentos que estamos viviendo y las circunstancias actuales, que aquellos que siempre han votado y confiado en el PP lo vuelvan a hacer", ha manifestado.

Tras añadir que en el PP no son "frívolos" ni "cambian de opinión cada cinco días", ha confiando en que el tiempo "poco a poco" vaya poniendo "las cosas en su sitio". Eso sí, ha rechazado extrapolar los resultados a nivel nacional y ha recordado que en las últimas generales el voto útil en Cataluña fue al Partido Popular.

Después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont haya dicho que España en este momento tiene un "pollo de cojones", Albiol ha indicado que Cataluña tiene "un problema muy serio" porque después de las consecuencias del proceso independentista han vuelto a ganar los partidos separatistas.

EL PP SALDRÁ "ADELANTE"

A su entender, tras los resultados del 21 de diciembre quien "sale debilitada a corto y medio plazo" es Cataluña, no Rajoy, porque las consecuencias a nivel de partido tras el revés electoral las resolverán, dado que el Partido Popular es una formación "muy grande, fuerte y con musculatura electoral" que saldrá "hacia adelante".

En este sentido, el presidente del PPC ha dicho que lo que le preocupa " con sinceridad" es la dinámica soberanista en la que se puede profundizar porque "no hay una alternativa a los partidos independentistas". "Vamos a vivir una situación de incertidumbre y crisis social que vamos a tener que afrontar como sociedad catalana y también indirectamente como sociedad española".

Al ser preguntado si Mariano Rajoy le ha pedido que no se vaya, Albiol ha indicado que habló anoche con el jefe del Ejecutivo y "no hace falta" que le diga lo que tiene que hacer. "Soy lo suficientemente mayorcito y quiero demasiado a este partido para entender lo que tengo que hacer o no tengo que hacer en estos momentos", ha afirmado, para añadir que ahora todo el PP tiene que hacer "buena lectura" y ser "muy responsables" porque "lo que está en "juego" y lo "preocupante es la estabilidad de Cataluña e indirectamente de España".