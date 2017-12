Rufian (ERC) asegura que los resultados legitiman a los independentistas "más que nunca" a "culminar" el 'procés'

22/12/2017 - 13:10

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este viernes que los resultados de los comicios catalanes de este jueves, que dan mayoría a las fuerzas independentistas, les legitiman "más que nunca" a "culminar" el 'procés'.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Las fuerzas políticas soberanistas ganan continuamente elecciones y están sentadas en la mesa dispuestas a dialogar. Estamos más legitimados que nunca a culminar el proceso que se inició y se proclamó en octubre", ha señalado en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Rufián ha insistido en que los únicos que toman la vía unilateral al negarse a dialogar son los miembros del Ejecutivo central y ha bromeado con que actualmente el Partido Popular, que ha pasado de tener 11 a tres escaños en el Parlament, tiene menos diputados en Cataluña que políticos de ERC hay en la cárcel.

Por otro lado, ha lamentado la "equidistancia" de Podemos entre "carceleros y demócratas" y ha explicado que ERC "ya había avisado durante meses de que lo pagarían, y lo han pagado". "Ahora les decimos que colaboren en este proceso constituyente, que supondrá un cambio muy importante en el resto del Estado español", ha añadido.

Estas declaraciones tienen lugar después de que este jueves Ciudadanos haya conseguido la victoria en las elecciones catalanas con un total de 37 diputados, superando los 25 escaños de las elecciones de 2015, con el 95,07% escrutado. No obstante, el bloque independentista ha revalidado la mayoría absoluta con 70 diputados, dos menos que en 2015, al sumar los escaños cosechados por JuntsxCat, ERC (32 diputados) y la CUP (4).

MAS, ROVIRA Y GABRIEL IMPUTADOS

También se ha pronunciado sobre la imputación por parte del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la 'número dos' en la lista de ERC, Marta Rovira, y a la dirigente de la CUP y exportavoz parlamentaria de esta formación, Anna Gabriel, por su participación en el proceso separatista.

"Somos muy conscientes de que el Estado no frenará, de que esta judicialización del proceso absolutamente político no parará, nosotros no esperamos ningún cambio por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni mucho menos por parte de quienes le apoyan, PSOE y Ciudadanos", ha concluido.