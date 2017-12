Rajoy ofrece diálogo "abierto y realista" al nuevo Govern y siempre dentro de la ley

Madrid, 22 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que el Govern que se forme en Cataluña puede contar con "toda la colaboración y voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista" por parte del Ejecutivo, pero siempre que sea, ha insistido, "dentro de la ley".

En su comparecencia en La Moncloa tras las reuniones del Consejo de Ministros y del comité ejecutivo nacional del PP en las que ha analizado los resultados de los comicios catalanes, Rajoy ha insistido en que ese diálogo debe permitir generar un marco de "certidumbre y seguridad" que es "imprescindible" para que la economía siga creciendo y se cree empleo.

Por eso, ha asegurado que hará un "esfuerzo" para mantener el diálogo con el nuevo Gobierno catalán que surja tras las elecciones y ha confiado en que ese nuevo Govern "abandone las decisiones unilaterales y no se sitúe por encima de la ley".

"Haré todo lo que esté en mi mano", ha asegurado, pero ha remarcado que es preciso que en Cataluña "haya seguridad y certidumbre", algo que puede conseguirse si hay "buena voluntad", si "se cumple la ley" y se actúa "con sentido común", y en ningún caso adoptando "decisiones unilaterales".

Porque, ha recordado el presidente, "estamos en Europa y en el siglo XXI", y en un Estado de Derecho donde prima "el imperio de la ley" y ha advertido de que no aceptará que nadie "se salte" la Constitución ni el Estatut.

En su opinión, en la nueva etapa que se abre en Cataluña hay muchos objetivos, entre los que ha destacado intentar superar la "fractura muy dura" que se ha creado entre los ciudadanos catalanes y que ha alcanzado a amigos y familias.

"Esa debería ser la primera ocupación de todos los actores políticos", ha subrayado Rajoy, para quien "la necesaria reconciliación debe venir de la mano de la ley y el respeto de todos".

Y ha insistido en que, sea cual sea la opción de gobernabilidad que salga en Cataluña, estará sometida, como todos los gobiernos, al imperio de la ley.

Ha argumentado que el problema "no es tanto lo que piensa cada uno", sino que todos los ciudadanos están sometidos a la legalidad, también, ha recalcado, el Gobierno de Cataluña, que "no va a ser el único gobierno que no cumpla la ley", porque "cuando se violenta la ley, se violentan los derechos de las personas".

El jefe del Ejecutivo también ha planteado la necesidad de trabajar por "normalizar" la situación en Cataluña en una época de crecimiento económico y creación de empleo.