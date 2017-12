Arrimadas ve el procés debilitado y dice que la ley electoral beneficia el independentismo

Barcelona, 22 dic (EFE).- La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha considerado hoy que los separatistas "salen tocados" y el proceso soberanista "debilitado" tras los comicios de ayer, y ha culpado a la ley electoral de que Cs no haya logrado más escaños ya que, a su juicio, beneficia a los nacionalistas.

En rueda de prensa tras la jornada electoral de ayer, Arrimadas, que ha comparecido junto al presidente del partido, Albert Rivera, no ha querido "adelantar escenarios" sobre un posible gobierno independentista, al considerar que han obtenido "menos apoyos" y "salen más divididos": "No se puede dar nada por hecho, y nosotros no tiramos la toalla", ha señalado Arrimadas.

La candidata en las elecciones del 21D ha criticado que los partidos nacionalistas nunca hayan querido cambiar una "ley española" como la electoral, ya que con ella obtienen una "sobrerrepresentación".

"Si hubiese una ley electoral justa, ahora estaríamos hablando de conversaciones" con los otros partidos constitucionalistas para explorar la posibilidad de formar gobierno en Cataluña, ha argumentado Arrimadas, quien ha desvelado que el candidato del PPC, Xavier García Albiol, todavía no la ha llamado.

Arrimadas, además, ha atribuido a la ley electoral el hecho de que se mantenga la "inestabilidad política" en Cataluña, porque en su opinión los independentistas "no tienen una mayoría social", aunque hayan revalidado la mayoría absoluta en escaños.

"Ojalá tuviésemos una ley electoral que hubiese permitido terminar ayer con el procés", ha lamentado la vencedora de las elecciones, quien ha admitido, además, que esperaba que los otros dos partidos constitucionalistas, PSC y PPC, lograsen mejores resultados que les permitiese sumar.

Pese a la mayoría en escaños de las tres candidaturas independentistas -Junts per Catalunya, ERC y la CUP-, Arrimadas ha opinado que los separatistas "salen más tocados" de los comicios de ayer, "con menos apoyos", "menos cohesionados" y "más divididos": "Si el procés no tenía ayer una mayoría social en Cataluña, hoy la tiene menos", ha dicho.

En este contexto, Arrimadas no ha querido "adelantar escenarios" ni "dar nada por hecho nada" ante la posibilidad de que se configure un gobierno independentista, y ha garantizado que Ciudadanos gestionará su victoria "con mucha responsabilidad".

"Es el momento de la prudencia y de la calma, porque no han pasado ni 24 horas desde los resultados -de las elecciones-. Es verdad que los partidos independentistas han conseguido la mayoría en escaños aunque no en votos, por lo que salen más débiles, y habrá que esperar a ver qué planteamiento hacen", ha subrayado.

Preguntada si debe levantarse la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el control de las finanzas de la Generalitat, ha señalado que la gestión de ambas medidas corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy.