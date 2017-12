Móstoles aprueba unos presupuestos de 179 millones de euros para el año 2018

Móstoles, 22 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado hoy en un Pleno extraordinario los presupuestos municipales para 2018, que sitúan el gasto en 179,25 millones de euros, un 3,99 por ciento menos que el pasado año, y que han sido consensuados por las tres formaciones que componen el Gobierno, PSOE, Ganar e IUCM-LV.

El alcalde de Móstoles, David Lucas (PSOE), ha resaltado la "excepcionalidad" que supone que, por tercer año consecutivo, las tres formaciones que sustentan el Gobierno hayan llegado a un acuerdo de presupuestos, "algo que no viene ocurriendo con normalidad en otros municipios de la región", ha dicho.

"A pesar de todas las dificultades, estamos consiguiendo corregir los desequilibrios centrando los esfuerzos en los ciudadanos", ha señalado Lucas, quien ha precisado que a finales de 2018 se habrá reducido la deuda en un 32 por ciento, incluido el pago de 20 millones de euros de "deuda heredada del PP en expropiaciones".

El regidor ha explicado que, gracias a esta reducción de la deuda, el Consistorio podrá liberar más presupuesto para inversiones, como la remodelación de los exteriores del Polideportivo Andrés Torrejón por un importe de 2,5 millones de euros o un nuevo Plan de Asfaltado por valor de 700.000 euros.

Además, se va a incrementar el presupuesto destinado a centros de mayores con la rehabilitación de varios centros y se van a acometer obras como la pasarela de Coimbra-Guadarrama, la apertura en doble sentido de la calle Larra con Pérez Galdós o la eliminación de la torre de alta tensión de la Avenida Olímpica.

En total, se van a invertir 13,3 millones de euros procedentes de recursos ordinarios, "sin incrementar la presión fiscal" y "sin reducir las partidas prioritarias" destinadas a las políticas de emergencia social, las becas para libros y las escuelas infantiles y las políticas de promoción y fomento del empleo.

El concejal de Hacienda y Patrimonio, Javier Gómez, ha reiterado que "se mantiene la presión fiscal de años anteriores", después de la eliminación de la tasa de basuras y la reducción del IBI, a lo que se añade la bonificación de hasta el 80 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las nuevas empresas que se instalen en el municipio.

También ha anunciado el edil de Hacienda que se ha vuelto a reservar una partida de un millón y medio de euros para presupuestos participativos, a los que se añaden 200.000 euros del año anterior, donde todos los colectivos de la ciudad podrán decidir en qué se gastan.

"Como hemos demostrado en el Pleno, el PP no tiene proyecto alternativo para el municipio, hace proyecciones erróneas para generar falsas incertidumbres y se olvida de cómo presupuestaban ellos cuando estaban al frente del Gobierno", ha reiterado el edil, defendiendo sus "previsiones aproximadas a la recaudación real".

Por su parte, el portavoz del PP, Alberto Rodríguez de Rivera, que ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos y ha votado en contra de su aprobación, ha insistido en que las cuentas presentadas por el Gobierno municipal "carecen de credibilidad" y sus ingresos "no se ajustan a la realidad".

"Los presupuestos del 'tripartito' no son transparentes, no aportan información precisa y están llenos de contradicciones", ha asegurado durante el Pleno Rodríguez de Rivera, quien cree que los presupuestos presentados "no atienden a las auténticas necesidades del municipio, ni buscan solucionar los problemas".