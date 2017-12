Ponsatí (JxCat) recuerda que los independentistas no llegan al 50 % de votos

Barcelona, 24 dic (EFE).- La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat y diputada electa por Junts per Catalunya (JxCat), Clara Ponsatí, ha recordado que los independentistas no han conseguido "sobrepasar" el 50 % de los votos, por lo que opina que "la ratificación de la declaración no ha llegado aún" y pide "pensar bien y escuchar mucho".

Ponsatí, que se marchó a Bruselas junto a Carles Puigdemont y otros consellers, ha escrito en su cuenta de twitter: "Aún no hemos sobrepasado el 50 % del voto y esto nos obliga a ser honestos: la ratificación de la declaración no ha llegado aún. Mientras tanto, sin embargo, ya podemos restablecer el gobierno de las instituciones en casa".

El comentario ha recibido algunas críticas en las redes sociales, por lo que la exconsellera y número 3 de Junts per Catalunya ha aclarado que se trata de una cita de un artículo del catedrático de la Universidad de Princeton y director del Grupo de Investigación sobre Instituciones y Política Económica de la Universidad de Barcelona, Carles Boix, que ella ha reproducido.

"El jueves ganamos los republicanos pese a todas las amenazas y condicionantes. Ahora hemos de pensar bien y escuchar mucho", ha subrayado la diputada electa residente en Bruselas.