Egibar (PNV) cree que Euskadi y Cataluña pueden compartir "estrategia" para que el Estado "aborde" el derecho a decidir

24/12/2017 - 15:33

Advierte de que José Antonio Primo de Rivera y Albert Rivera "no solo coinciden en el apellido"

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del GBB y portavoz jeltzale en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha reconocido que no descartaría que pueda haber una "coincidencia" entre Euskadi y Cataluña para "obligar democráticamente al Estado a abordar el debate del derecho a decidir". "La reflexión sobre una estrategia compartida es obligada. Tenemos que juntarnos con los catalanes, mirarnos a la cara y ver qué podemos compartir", considera.

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Egibar afirma, además, que los resultados de las pasadas elecciones catalanas han dado un "no categórico al 155 y a toda la estrategia de Estado que hay detrás".

Asimismo, advierte de que "José Antonio Primo de Rivera y Albert Rivera no solo coinciden en el apellido, porque si se leen algunas obras del primero se pueden ver pautas similares".

"Ciudadanos es un partido de derecha-derecha y, si por él fuera, disolvería todas las comunidades autónomas. Para nosotros sería un problema que llegara a gobernar España, pero el verdadero problema con C's lo tiene el PP", argumenta.

Tras indicar que pese a los resultados electorales en Cataluña el Estado ha decidido seguir practicando "la contumacia y persistir en el error", Egibar recalca que "en esa estrategia "no solo está el Gobierno de Rajoy, ya que también hay una participación directa de la Monarquía, del poder judicial e incluso del Ejército".

A su juicio, el Estado debería "liberar a las personas presas y permitir que se pueda producir una investidura de Carles Puigdemont si obtiene los apoyos necesarios para ello". Asimismo, cree que el próximo Govern será "soberanista", aunque "otra cosa es la hoja de ruta que vaya a desarrollar".

Por otro lado, defiende que un modelo de vínculo confederal de sujetos soberanos podría ser una fórmula de relación política. "Creo que Euskadi y Cataluña precisan de acceder a ese estatus. Aunque el Estado español, hoy por hoy, no parece que esté por la labor", señala.

Cuestionado sobre si ve posible una unidad de acción de Euskadi y Cataluña en torno al derecho a decidir, el dirigente nacionalista reconoce que en este momento el nivel de "efervescencia política" de Cataluña, donde se ha superado el 80% de participación, le pone "a otro nivel".

"Pero no descartaría que pueda haber una coincidencia para obligar democráticamente al Estado a abordar el debate del derecho a decidir, para que se pueda arbitrar un acuerdo desde esa bilateralidad efectiva. Veremos qué mayoría soporta la acción de gobierno en Cataluña, pero la reflexión sobre una estrategia compartida es obligada. Tenemos que juntarnos con los catalanes, mirarnos a la cara y ver qué podemos compartir", recalca.

Por otro lado, reconoce que ve "difícil" llevar en Cataluña hasta los últimos términos un proyecto independentista con un 48% de los votos, y por eso subraya que "la base que supera con creces ese porcentaje y se acerca al 70% es el derecho a decidir".

PRESUPUESTOS

Por lo que respecta a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y un hipotético voto favorable del PNV, indica que el Gobierno central "no va a cambiar su estrategia de los últimos meses con Cataluña, pero Rajoy tendrá que reflexionar, porque esa vía le lleva a un callejón sin salida".

"Si no, que busque el apoyo de Ciudadanos y el PSOE", afirma, para añadir que recomienda a Mariano Rajoy que no "deposite todos los huevos en la cesta de la relación con el PNV, porque no hay cesta". "Ya sabe que si Cataluña no entra en una normalidad, nosotros no vamos a hablar de otra cosa", zanja.