Cs afirma que la victoria de Arrimadas "es una señal de que algo está cambiando" en Cataluña

26/12/2017 - 10:56

La diputada canaria de Ciudadanos (Cs) en el Congreso y miembro permanente de la Ejecutiva Nacional del partido, Melisa Rodríguez, ha afirmado que la victoria de Inés Arrimadas en las pasadas elecciones del 21D en Cataluña "es una señal de que algo está cambiando".

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS)

"Está claro que ha sido un hito. Ha ganado un partido no independentista. Ha ganado también una mujer, y eso lo entendemos como que está existiendo un cambio de rumbo", dijo en declaraciones a 7.7 Radio, recogidas por Europa Press.

Aquí, agregó que los números "son los que son" y que Cs "ha hecho los deberes", para añadir que la formación naranja esperaba unos resultados más amplios por parte de PSC y PP.

Rodríguez comentó que "lamentablemente" los partidos constitucionalistas no suman una mayoría para formar gobierno. "Pero lo que está claro --prosiguió-- es que creemos que ha habido un antes y un después de estas elecciones, es la primera que vez que en Cataluña no gana un partido nacionalista y eso es una señal de que algo está cambiando".

Para la canaria, "habrá que ver" si el bloque independentista, que suma mayoría, llega a un acuerdo o no. "Hay que esperar. Lo que está claro es que si el bloque independentista no suma, que nadie dude de que Inés Arrimadas y Cs intentarán hacer un gobierno para todos, por supuesto con los partidos no independentistas. Intentaremos estar ahí", comentó.