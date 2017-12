Martínez Almeida carga contra IU y Valiente por su felicitación navideña

Madrid, 26 dic (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cargado hoy contra IU y contra uno de sus ediles en Ahora Madrid, Mauricio Valiente, por felicitar la Navidad con un árbol en llamas y ha asegurado que si lo hubiese hecho el PP les acusarían de incitar al odio.

A través de un mensaje en Twitter, el portavoz de los 'populares' ha asegurado que si fuese una imagen difundida por el PP "contra cualquier otra religión" tanto el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena les acusaría de "intolerancia religiosa y de incitación al odio".

"Las redes serían un clamor. Pero es IU y es la religión cristiana. Y entonces, aquí no pasa nada", ha añadido Martínez-Almeida.

En un segundo mensaje el concejal 'popular' carga contra Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde y encargado del plan de derechos humanos por "no querer homenajear a Miguel Ángel Blanco", "no apoyar a los presos políticos venezolanos", "ser el líder la formación" del tuit del árbol en llamas y "no ser cesado por Manuela Carmena a pesar de todo esto".

El tuit publicado ayer por IU, con el mensaje 'Merry Christmas y feliz Nochebuena' acompañado de una fotografía de una plaza de un lugar sin determinar con un árbol navideño en llamas despertó ayer malestar en la red social con quejas del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, o del PP autonómico.