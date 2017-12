Ciudadanos ve bien la subida del SMI pero cree que no es la solución

Madrid, 26 dic (EFE).- El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha explicado hoy que aunque la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está "bien" no es la solución al problema de precariedad laboral que existe en España.

En rueda de prensa en el Congreso, Gutiérrez ha valorado así según el acuerdo que hoy han sellado los agentes sociales con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, según el cual el SMI subirá un 5 por ciento en 2019 y otro 10 por ciento en 2020 para alcanzar así los 850 euros.

Gutiérrez ha considerado que la medida no está mal, pero no va a garantizar que suban el resto de los salarios o que haya menos contratos temporales y más indefinidos, porque eso sólo se conseguirá con reformas en el modelo laboral que el PP "no quiere" acometer.

El diputado de Ciudadanos ha recordado que su partido alcanzó un compromiso con el Gobierno para emprender ese tipo de reformas y ha reprochado al Ejecutivo que ahora "no quiera saber nada", y ha insistido en que la subida del SMI no va a solucionar la precariedad laboral.

"No nos oponemos, pero no es la solución", ha dicho.