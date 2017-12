Cs replica a Maillo que los números no le dan para formar gobierno y que el PP sólo tiene cuatro diputados

26/12/2017 - 13:32

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha replicado este martes al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, que la líder naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, no va a intentar formar gobierno porque el bloque constitucionalista no suma suficientes diputados, entre otras cosas, porque los 'populares' sólo han sacado cuatro diputados. "Maillo no ha sumado bien", ha comentado.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre las palabras del dirigente 'popular', quien ha retado a Ciudadanos a intentar formar gobierno y ha asegurado que, su decisión de no abrir contactos para lograrlo demuestra su "vértigo" a gobernar.

"Arrimadas ganó, pero somos consciente de la aritmética parlamentaria y sabemos sumar. A lo mejor Maillo no ha sumado bien", le ha contestado Gutiérrez. "Cuando el PP tenía 11 diputados no quiso apoyar una moción de censura contra Carles Puigdemont porque decía que no sumaba, a lo mejor ahora, con cuatro, no se ha dado cuenta de que tampoco suma", ha abundado el dirigente naranja, destacando el descalabro sufrido en las urnas por la candidatura encabezada por Xavier García Albiol.

MENSAJE A LOS COMUNES

Eso sí, tras pedir a Maillo que "haga sus deberes" en Cataluña, como ha hecho Ciudadanos, Gutiérrez ha mandado un mensaje a Catalunya En Comú Podem, incidiendo en que si se avienen a negociar con el bloque constitucionalista, en Ciudadanos estarían "encantados".

"El bloque constitucional que nos encantaría liderar, desgraciadamente, no suma para sacar adelante una investidura. Ojalá haya otros partidos que cambien de opinión; si eso fuera así estaríamos encantados de liderarlo", ha resumido.