Erkoreka pide "respuestas diferentes" al conflicto catalán y reclama diálogo sin condiciones basado en el realismo

26/12/2017 - 14:29

Cree que el Estado debe asumir que hay un conflicto territorial y espera que los partidos "estén a la altura del desafío que se presenta"

VITORIA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha pedido "respuestas diferentes" al conflicto catalán después de las elecciones celebradas en Cataluña, y ha reclamado diálogo y negociación sin condiciones, basados en "el realismo". Además, cree que el Estado tiene un conflicto territorial y necesita que se haga "una revisión en su estructura institucional", y espera que los partidos "estén a la altura del desafío que se presenta".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha señalado que los resultados de los comicios del 21 de diciembre "no han experimentado modificaciones importantes desde el punto de vista de lo que de verdad importa", ya que el porcentaje de voto favorable a las opciones independentistas "es el mismo, no alcanza el 50%, pero sí obtiene una mayoría parlamentaria clara".

No obstante, ha indicado que la diferencia con el escenario existente antes de la cita electoral reside en que los resultados descansan sobre una participación del 80%, de forma que, "si antes era necesaria una solución política negociada, ahora ésta resulta mucho más acuciante y clara que en el pasado".

"Si el escenario es el mismo, con la diferencia de que el nivel de participación hace que esta necesidad de una solución política dialogada sea más necesaria ahora que en el pasado, es evidente que, para dar respuesta a esta situación, no valen las mismas formulas utilizadas hasta ahora", ha defendido.

Josu Erkoreka cree que, "si el escenario es básicamente el mismo, las respuestas tienen que ser necesariamente diferentes, si se quiere obtener un resultado satisfactorio que sirva efectivamente para encauzar una solución política a través del diálogo".

En este sentido, ha recordado que, tras conocerse los resultados de las elecciones, el lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo que, "ante un conflicto político, que tiene un arraigo social importante, la solución tiene que ser también política, negociada políticamente", algo que él comparte.

Asimismo, ha apuntado que la negociación tiene que producirse "con realismo, el dialogo tiene que tener lugar en un marco realista, sin condiciones previas y con voluntad de acuerdos" porque, "si no existe esta voluntad, resulta difícil poder llegar a un punto de convergencia".

MENSAJE DEL REY

Preguntado sobre la valoración que hace el Ejecutivo autonómico del mensaje de Navidad del Rey, ha indicado que no han "evaluado" el discurso, pero cree que, tras los pronunciamientos de los partidos políticos este fin de semana, no ve "necesaria" una valoración "como tal" del Ejecutivo. No obstante, ha defendido que el presente y el futuro pasa por la apertura de "un diálogo con voluntad de acuerdo, asumiendo la plurinacionalidad del Estado".

"Asumiendo que efectivamente el Estado tiene un conflicto, un problema desde el punto de vista de su organización territorial, y que está llamado, por tanto, a una revisión en su estructura institucional", ha indicado.

Por ello, espera que "todas las formaciones políticas que tienen algo que decir en las Cortes Generales, sean conscientes y estén a la altura del desafío que se presenta".