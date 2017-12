'Génova' carga contra Cs por ceder la iniciativa a los independentistas: "Alergia a gobernar y decidir se llama"

26/12/2017 - 16:54

Maillo dice que "hay muchas cosas pendientes de hablar" en Cataluña y recalca que la Mesa del Parlament tendrá un papel "clave"

Maillo dice que "hay muchas cosas pendientes de hablar" en Cataluña y recalca que la Mesa del Parlament tendrá un papel "clave"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La dirección nacional del PP ha vuelto a cargar contra Ciudadanos (Cs) por ceder la iniciativa a los independentistas y no intentar formar gobierno en Cataluña después de haber sido la fuerza ganadora de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

"Alergia a gobernar y decidir se llama", ha afirmado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, en su cuenta de Twitter, después de que el partido de Albert Rivera haya confirmado que mantiene su intención de no intentar conversaciones para formar Gobierno porque no tiene mayoría y no va hablar ni con ERC ni con la candidatura del expresidente Carles Puigdemont.

Maillo ha asegurado que hay "muchas cosas pendientes de hablar en Cataluña, no solo la formación de gobierno sino la composición de la Mesa del Parlamento catalán, que, a su juicio, tendrá un papel "clave" y "determinante".

Por eso, el también responsable de Organización del PP ha insistido en que resulta "sorprendente" para el Partido Popular que Ciudadanos haya "cedido la iniciativa a los independentistas", sin que su candidata, Inés Arrimadas, intente formar gobierno.

UN "ERROR" DE Cs ANTE LAS "DISENSIONES" DE JxCAT Y ERC

Esta mañana, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maillo también ha calificado de "error" que la candidata de Ciudadanos no sea "capaz" de abrir una ronda de contactos con los demás partidos, ya que, a su juicio, "hay que estar preparado para cualquier escenario", máxime tras las "disensiones" entre ERC y Puigdemont. A su entender, lo que no puede hacer Ciudadanos es "esconderse".

Tras asegurar que Ciudadanos está "muy acostumbrado a ir por donde vaya el viento" como evidencia, a su juicio, su cambio de postura con el 155, ha insistido en que es "bastante curioso" la actitud de Ciudadanos, que muestra que tiene "cierta alergia a gobernar". En su opinión, debe "madurar como partido" y "enfrentarse a la realidad".

Además, Maillo ha censurado que en pleno ecuador de la campaña el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmase en un mitin que votar a PSC y PP era tirar el voto a "la basura", algo que, a su juico, fue "un agravio y una irresponsabilidad". "Habló de voto basura a PSC y Partido Popular de forma bastante irresponsable", ha abundado.

De la misma manera, el portavoz del Grupo Popular en el Cogreso, Rafael Hernando, ha dicho que Arrimadas debería intentar formar "un gobierno alternativo al independentismo". "A mayor respaldo, mayor responsabilidad hay que asumir", ha apostillado.