Interior convoca mañana el pacto antiterrorista entre críticas cruzadas por la invitación de partidos no firmantes

26/12/2017 - 17:32

Cs y PP cuestionan la figura del observador que permitió a Podemos y los nacionalistas asistir tras el atentado de Cataluña en agosto

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha convocado este miércoles por la mañana a los grupos políticos firmantes del pacto antiterrorista para que asistan a una reunión de trabajo que se celebra de nuevo entre críticas cruzadas por la invitación de los partidos no firmantes que participan en calidad de observadores, entre ellos Podemos y los nacionalistas.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha justificado que no se invite a los partidos, como Podemos, que sólo participan como observadores en una reunión que busca, según la convocatoria, "afianzar la unidad de defensa de las libertades y la lucha contra el terrorismo".

"Vamos a trabajar, no a ser observados", ha comentado Hernando desde el Congreso, recordando que Interior siempre ha invitado a todas las fuerzas políticas a las reuniones que se convocan inmediatamente después de los atentados, para que todos tuvieran "información" sobre lo sucedido.

Pero otra cosa, ha dicho, son las reuniones "de trabajo". De hecho, Hernando ha explicado que en la última cita de este foro, que tuvo lugar en agosto tras los atentados en Cataluña, ya se advirtió a los asistentes de que se iba a cambiar el formato y que a partir de entonces se establecería una distinción entre las reuniones.

"Yo no necesito que nadie me mire con un microscopio", ha dicho, criticando que "algunos" se crean "superiores" y piensen que "pueden ir de observadores". "Si quieren ir, lo tienen muy fácil, que lo firmen, porque no es lo mismo pertenecer a un club que ser simpatizantes u observadores", ha agregado, en referencia a Unidos Podemos.

La mesa del Pacto contra el terrorismo yihadista se convocó por última vez el 21 de agosto, cuatro días después del atentado en Cataluña. El Gobierno valoró positivamente la asistencia a aquella cita de todos los partidos, incluido los que no habían suscrito el pacto y los que participaban como observadores, como es el caso de Podemos, PDeCAT, PNV y ERC.

PNV Y PDECAT NO SE DAN POR INVITADOS

El PNV, que subraya su "compromiso como siempre ha hecho en la lucha contra cualquier fenómeno terrorista", ha informado este martes de que no asistirá a la reunión de mañana porque mantiene sus "discrepancias con las medidas penales" del pacto antiyihadista firmado en 2015, en concreto por la prisión permanente revisable.

Según esta formación, la invitación del Ministerio del Interior excluye la posibilidad de acudir como observador al estar dirigida a los partidos que "han suscrito" el acuerdo. Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que el PDeCAT considera que tampoco han sido invitados.

En la carta de invitación, que el PDeCAT sostiene que no ha recibido, Interior reitera la invitación para suscribir el pacto: "Si tuviera interés en asistir a la reunión del pacto antiyihadista y, suscribirse por tanto al acuerdo, le ruego que nos lo comunique lo antes posible". Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha excusado su presencia tras recibir la invitación.

"O SE ESTÁ DENTRO O FUERA"

En rueda de prensa también desde el Congreso, el portavoz de Interior de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha vuelto a pedir que se "reformule" el pacto antiyihadista --del que hace un balance "absolutamente decepcionante"-- para que sea un "observatorio" desde el que impulsar medidas para mejorar la coordinación policial, creando grupos de expertos que "controlen la legislación existente" con jueces, fiscales, policía y representantes de la sociedad civil.

Además de inversiones "a largo plazo" para conseguir una retribución justa para policías y guardias civiles, Gutiérrez ha abogado por eliminar la figura del observador. "No es momento de ser observador, o se está dentro o se está fuera, eso sólo supone un lastre para el pacto", ha insistido el diputado de Ciudadanos, que ha insistido: "Podemos y otros no pueden estar como observadores, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida".

El diputado de Podemos Rafael Mayoral le ha dado la réplica también desde el Congreso defendiendo que la última reunión del pacto antiyihadista, convocada días después del atentado en Cataluña, fue "muy positiva" porque asistieron todas las fuerzas con representación parlamentaria.

"Es interesante que vayamos el resto aunque no comulguemos con el contenido del pacto o no compartamos que los titiriteros vayan a la cárcel por hacer una obra de teatro", ha expuesto Mayoral, que ha pedido a Ciudadanos que no haga "partidismo" de la lucha antiterrorista que, ha remarcado, necesita del respaldo de todas las fuerzas. "No es momento de los miserables", ha enfatizado, criticando el "serio problema con el Estado de Derecho" que tiene el partido 'naranja'.

ZOIDO ANUNCIA NOVEDADES

El pasado 12 de diciembre, Zoido anunció en el Senado que se convocaba el pacto antiyihadista y que su intención era informar de los últimos datos recabados por Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil sobre el atentado en La Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado mes de agosto.

"Vamos a hablar de la amenaza terrorista, de las últimas operaciones, de posibles reformas que se puedan acometer y otras que ya se han llevado a cabo y de la coordinación con otras administraciones", señaló Zoido en declaraciones a la prensa en los pasillos de la Cámara Alta.

Zoido no quiso revelar si entre los temas que se abordarán se incluirá la relación que tuvo con los Servicios de Información el cerebro de los atentados de agosto, el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty. Un portavoz del CNI reconoció recientemente que habían contactado con él cuando cumplía condena en prisión por un delito relacionado con el tráfico de drogas, siguiendo los protocolos habituales.

El ministro indicó que se convocaba el pacto al entender que ha pasado ya un "tiempo prudencial" desde que ocurrieron los atentados, aunque la información que se transmita en este foro a los grupos políticos respetará la investigación bajo secreto que se mantiene abierta en la Audiencia Nacional.

Tras los atentados, el juez Fernando Andreu ordenó que los Mossos continuaran al frente de una investigación que conectó horas después del atropello en La Rambla con la explosión de la casa de Alcanar donde la célula terrorista almacenaba el TATP o 'madre de satán' con el que quería cometer una acción criminal de mayor envergadura. Otro de los aspectos polémicos han sido los avisos recibidos desde organismos internacionales.

El juez dictó que los Mossos continuarán al frente de las pesquisas dentro de su competencia territorial y que la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieran lo propio en lo relativo a otras comunidades y con la comunicación con el extranjero.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio el Interior, es el encargado de centralizar los informes derivados por los Cuerpos policiales en el marco de la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.