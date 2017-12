Carmena cierra con recortes y fracturas un año de desafío contra Montoro

Madrid, 27 dic (EFE).- El desafío del Ayuntamiento de Madrid contra el Ministerio de Hacienda a cuenta de la regla de gasto ha marcado un año que termina con recortes de más de 500 millones, un Gobierno fracturado por el cese de Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda y el presupuesto de nuevo prorrogado.

Madrid comenzó 2017 con sus cuentas prorrogadas por primera vez en la historia y lo termina de igual forma, aunque esta vez no por la inflexión del PSOE-M, sino porque el incumplimiento con Hacienda ha mantenido en vilo al Gobierno de Manuela Carmena hasta el 18 de diciembre.

La negociación con los socialistas madrileño retrasó hasta el 15 de febrero la aprobación del presupuesto, por lo que fue en marzo cuando se conoció la cifra del segundo incumplimiento con Hacienda: 233 millones.

La oposición atribuyó el dato, "deliberado", según Ciudadanos, a la compra, en diciembre de 2016, de la sede de Economía y Hacienda o el "Palacio de Invierno", como lo bautizó Esperanza Aguirre, que entonces aún lideraba el PP.

En cambio, el Ejecutivo de Ahora Madrid no reconoció el incumplimiento al considerar que la regla de gasto, que impide gastar por encima de la tasa de referencia del PIB aunque haya superávit, es una mera instrucción interna y no parte de la ley de estabilidad.

Por ello, el primer plan económico financiero (PEF) aprobado el 29 de marzo por el Pleno con el voto de Ahora Madrid y el PSOE-M proponía reinterpretar esta norma y en lugar de contener recortes argumentaba que de no tener que costear competencias impropias no se habría incumplido el techo de gasto, además de defender que las cuentas estaban saneadas.

Hacienda rechazó unas explicaciones calificadas de "chapuza" por el PP y exigió al Gobierno de Ahora Madrid retirar 238 millones del presupuesto; Carmena obedeció, pero recurrió esta exigencia ante el Tribunal Superior de Justicia.

Este primer requerimiento inauguró un nuevo vocabulario municipal: las partidas que salían de las cuentas con 'acuerdos de no disponibilidad de crédito' se convertían en 'inversiones financieramente sostenibles (IFS)', costeadas con 'remanente de tesorería' para lo que se aprobaron 'suplementos de crédito'.

Así, las inversiones no corrían peligro porque tras sacarlas del presupuesto, retirando en los plenos de abril y mayo los 238 millones, se colocaban "en otro cajón", según explicó el entonces delegado de Economía y Hacienda; una argucia financiera calificada de "chanchullo" por el PP y de "caminos sinuosos" por el PSOE-M, que la respaldó.

Esta estrategia no convenció en cambio al Gobierno de Mariano Rajoy que a través de la Delegación recurrió ante el TSJM los suplementos de crédito aprobados en junio y julio por valor de más de 274 millones.

En el mes octubre y en medio de reivindicaciones para que los ayuntamientos con cuentas saneadas pudiesen aumentar su gasto, el segundo PEF del año llegó al Palacio de Cibeles proponiendo, esta vez sí, retirar de lo presupuestado 127 millones.

Ahora Madrid lo aprobó en solitario el 16 de octubre y el último día del mes el Ministerio rechazó el plan amenazando con 150 millones de sanción; siete días después, Hacienda comenzó a tutelar las cuentas municipales.

Después de que la alcaldesa y su mano derecha, Marta Higueras, asumiesen en primera persona las negociaciones con Montoro la capital empezó a retirar, semanalmente, partidas del presupuesto hasta un total de 306,9 millones.

Pero faltaba aún un nuevo varapalo que inclinó la balanza hacia el cumplimiento: el 17 de noviembre el TSJM suspendió las inversiones denunciadas, 274 millones.

Carmena decidió entonces hacer "lo que sea" para desbloquear obras que afectaban a colegios o centros de mayores y el resultado fue un PEF que, sumando lo inmovilizado hasta la fecha, contiene recortes por 546 millones y reducirá el presupuesto de 2018.

El pacto con Montoro supuso además la retirada de los recursos judiciales interpuestos por ambas administraciones y el fin de las medidas cautelares.

Esta vez el escollo para aprobar el PEF estaba en el propio equipo de Gobierno; Sánchez Mato, mandatado por Izquierda Unida, se negó a defender en el Pleno un plan elaborado por su área, lo que provocó su cese al frente de Economía y Hacienda y su sustitución por Jorge García Castaño el pasado 18 de noviembre.

Ese mismo día la alcaldesa logró aprobar el PEF -validado por Montoro en la misma mañana-, pero lo hizo junto al PP y con seis de sus ediles fuera del Salón de Plenos -el propio Sánchez Mato, dos concejales de IU y tres de Ganemos- y bajo las críticas de otros tres, los de Madrid 129.

En el 'Gobierno del cambio' se debate ahora si hay o no recortes: Carmena y su nuevo delegado afirman que no, porque lo que se inmoviliza de las cuentas se financiará con remanente de tesorería, pero esta argumentación no convence ni a su propio ideólogo, Sánchez Mato, que denuncia "recortes durísimos", ni al PSOE-M, con quien la regidora debe pactar las cuentas.

Cumplir con Montoro, claudicar según sus críticos, obligará a la exjueza Carmena a negociar tanto dentro como fuera de su Gobierno y por el momento la portavoz socialista, Purificación Causapié, ha calificado de "desalentadora" la negociación del presupuesto debido a recortes que, según el PSOE-M, se ceban con el gasto social.