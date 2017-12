El Gobierno de Navarra niega que vaya a incumplir la regla de gasto de 2017

27/12/2017 - 13:01

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha indicado que el Ejecutivo "no comparte" el criterio del Ministerio de Hacienda que, ayer martes, advertía que la Comunidad foral estaba en riesgo de incumplir la regla de gasto de 2017 y le solicitaba información sobre las medidas previstas ante esta situación.

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Solana ha señalado que "no compartimos la interpretación" que hace el Ministerio de Hacienda y que ha atribuido a "diferencias de interpretación y metodología" entre ambas administraciones que "hace que no haya un coincidencia en alguna de las lecturas y los parámetros que así se refleja". "Según la interpretación metodológica del Gobierno de Navarra no estaríamos en la situación que dice el Ministerio", ha destacado.

En este sentido, ha explicado que desde el Gobierno de Navarra se está hablando con el Ministerio de Hacienda para "aclarar estas diferencias de interpretación y metodología".

Solana ha señalado que estas discrepancias "no es la primera vez que sucede" y ha resaltado que "después de hacer este proceso y de compartir y contrastar con el Ministerio qué cree una parte y qué cree la otra, se ha solventado las más de las veces favorablemente de la posición que ha defendido el Gobierno de Navarra". "Entendemos que ese será el resultado de esta negociación también", ha añadido.