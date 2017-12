Cs apela al precedente de Patxi López para reivindicar la Presidencia del Parlament frente a la mayoría separatista

28/12/2017 - 14:32

Llama a los partidos no consentir el voto telemático de Puigdemont y no colaborar con "el circo del prófugo"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha apelado al precedente del socialista Patxi López, que fue apoyado como presidente del Congreso para compensar un posible Gobierno del PP, para reivindicar ahora que el partido naranja sea respaldado para presidir el Parlament frente a la mayoría independentista.

En rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha explicado que Ciudadanos, como partido ganador de las elecciones del 21 de diciembre, se va a postular para presidir el Parlament y así lo expondrá en la ronda de contactos que se abra en próximos días con vistas a la sesión constitutiva de la cámara autonómica, prevista para antes del 20 de enero.

A su juicio, "sería lo más democrático" y ha puesto como ejemplo lo que ocurrió en la breve legislatura que salió de las elecciones de 2015, cuando el PP fue el partido más votado y estaba llamado a formar gobierno, y en cambio se eligió presidente del Congreso a un diputado de distinto color político, el socialista Patxi López.

Villegas cree que ahora, ante una mayoría independentista que reclama el gobierno de la Generalitat, sería "perfectamente compatible" seguir este mismo modelo de equilibrio y apoyar a Ciudadanos al frente del Parlament.

ESPEJO, CANDIDATO FAVORITO

Aunque no hay decisión tomada sobre quién sería el candidato de Ciudadanos a ese puesto, Villegas ha admitido que no le sorprendería que fuera José María Espejo-Saavedra Conesa, número 3 de la lista que encabezó Inés Arrrimadas por Barcelona y que fue vicepresidente de la Mesa del Carme Forcadell.

El objetivo, según el 'número dos' de Cs, es evitar que los separatistas pongan al frente del Parlament a personas que ya han demostrado "una utilización indebida de la Mesa como en la anterior legislatura", en alusión a Carme Fordacell, cuya reelección ha sido ofrecida por Junts per Catalunya (JxC) para intentar que ERC acabe apoyando a Carles Puigdemont de presidente de la Generalitat.

Cs abrirá negociaciones con los constitucionalistas, pero también hablar con el resto de grupos parlamentarios porque entiende que en la Mesa del Parlament deben estar representadas las distintas formaciones políticas.

En todo caso, Villegas ha querido dejar claro que este proceso es muy distinto al de la investidura del presidente de la Generalitat y que el sentido de voto de los distintos partidos no tiene por qué ser el mismo en uno y otro caso.

EN LA MESA Y EN LA INVESTIDURA NO SE VOTA IGUAL

El dirigente del partido naranja ha dicho que Ciudadanos no está dando por hecho que vaya a haber un gobierno independentista, pues habrá que ver qué apoyos suman, pero ha insistido en que de momento Inés Arrimadas no tiene opción a la Presidencia de la Generalitat porque no hay una mayoría constitucionalista. "Que nadie dé por hecho nada, pero sabemos sumar", ha comentado.

En cuanto a los planes de Junts per Catalunya para promover cambios reglamentarios que permitan a Carles Puigdemont someterse a la sesión de investidura desde Bélgica, Villegas ha hecho un llamamiento al conjunto de las formaciones políticas para no colaborar en el "circo" del "prófugo".

"No vamos a colaborar en hacer un traje a medida a un prófugo y vamos a pedir a todos los grupos que se opongan por la dignidad de las instituciones --ha proclamado--. Lo que hace el señor Puigdemont es jugar al protagonismo personal y a sus intereses personales, pero los demás no debemos colaborar en ese traje a medida".