Rajoy y Rivera exigen respeto a la ley y Cs reclama la presidencia del parlamento catalán

Madrid/Barcelona, 28 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han coincidido hoy en exigir al futuro Govern que respete la Constitución y cumpla la ley, mientras que Ciudadanos ha reclamado la presidencia del Parlament al ser la primera fuerza en Cataluña.

Rajoy y Rivera han mantenido una reunión de hora y media en el Palacio de la Moncloa, en la que han analizado la situación en Cataluña tras las elecciones celebradas el pasado 21 de diciembre.

Ambos han coincidido en ratificar que el futuro gobierno de Cataluña tiene que respetar la Constitución y cumplir las leyes con el objetivo de recuperar la normalidad democrática y la convivencia.

Ciudadanos ha precisado que, además, Rivera y Rajoy han valorado la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras lograr el aval preceptivo del Senado y su permanencia en vigor hasta que se constituya el nuevo gobierno en Cataluña como garantía de acceso a los servicios públicos de todos los catalanes.

El encuentro en la Moncloa se ha celebrado en paralelo al inicio de las conversaciones entre fuerzas políticas catalanas de cara a la configuración de la nueva Mesa del Parlament, cuya sesión constitutiva debe tener lugar antes del 23 de enero.

En este sentido, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha explicado que su partido, primero en votos y escaños el 21D, presentará candidato para asumir la presidencia del Parlament.

Aunque no ha confirmado que vaya a ser el diputado Jose María Espejo-Saavedra el candidato, sí ha dicho que "no le sorprendería" que su partido postulara a este parlamentario y ha justificado el diálogo con los partidos independentistas porque la Mesa debe ser un "órgano plural" al servicio del Parlament.

Por su parte, en declaraciones a Efe, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha negado que su partido sienta "miedo escénico" ante la posibilidad de intentar una investidura de Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat.

Carrizosa ha salido así al paso de las voces en las filas populares y socialistas que exigen a Arrimadas que tome la iniciativa e intente formar gobierno en Cataluña a pesar de que las fuerzas independentistas consiguieron la mayoría absoluta.

"No porque el PP o el PSOE nos empujen a ir a una investidura lo vamos a hacer", ha puntualizado Carrizosa, que ha subrayado que, en las elecciones del 21D en Cataluña, "Ciudadanos ganó en votos y escaños" y superó el examen "con nota", pero "otros", en alusión al PSC y sobre todo a un PPC que experimentó un "hundimiento absoluto", "no estudiaron lo suficiente o no tuvieron buena suerte", por lo que no fue posible una "mayoría constitucionalista" en el Parlament.

Por lo tanto, según Carrizosa, "lo que nos digan desde estos partidos lo veo más como fruto de un juego político" para intentar "enmascarar sus malos resultados, que es lo que impide que se pueda plantear" de momento un Govern no independentista.

Aun así, ha matizado, Ciudadanos "no renuncia a una posible investidura" de Arrimadas si Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP no logran ponerse de acuerdo.

Los soberanistas mantienen conversaciones para la Mesa y la investidura de Carles Puigdemont con discreción y con la mirada puesta en el 4 de enero, cuando el Tribunal Supremo revisará la prisión preventiva del vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras.

Fuentes republicanas admiten que una eventual puesta en libertad de Oriol Junqueras podría cambiar el rumbo de las negociaciones.

En la mesa de las negociación también figura la posibilidad de que Junts per Catalunya o ERC cedan un diputado a la CUP con el fin de que lleguen a cinco y puedan formar grupo propio, con lo que dejarían solo al PPC en el mixto, con cuatro parlamentarios.

Por otra parte, la titular del Juzgado número 2 de Reus (Tarragona) ha dejado en libertad a dos concejales de la CUP en esta localidad detenidos ayer y que han comparecido en sede judicial esta mañana, aunque se han negado a declarar.

Marta Llorens y Oriol Ciurana han sido puestos a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Reus a las 9 horas, investigados por un supuesto delito de odio, tras negarse a comparecer ante la autoridad judicial en dos ocasiones.

"No reconocemos a un juzgado que nos cita por haber ido con las manos en alto, manifestarnos en la calle y gritar consignas como libertad o votaremos", ha denunciado Ciurana.