Cs considera una ocurrencia que Puigdemont quiera ser presidente e inviable que un preso como Junqueras ocupe el cargo

30/12/2017 - 0:00

No descarta que Arrimadas se presente a la investidura si se produce alguna incidencia entre los independentistas

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, considera una ocurrencia que Carles Puigdemont quiera ser presidente de la Generalitat e inviable que el candidato de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, ocupe ese cargo.

En una entrevista de RNE recogida por Europa Press, no ha descartado que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se presente a la investidura si no hay acuerdo en el bloque independentista o si se produce alguna incidencia que no permita a los independentistas sumar mayoría.

"NO NOS DA NINGÚN MIEDO"

"No nos da ningún miedo. Nos presentamos para presidir la Generalitat y es sólo la imposibilidad de sumar mayoría con los partidos constitucionalistas. Estamos, además, perjudicados por la ley electoral", ha afirmado.

Respecto a si cree que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont podría ejercer la presidencia a distancia, le ha parecido "imposible y una ocurrencia", y ha dicho no tener detalles sobre si Puigdemont volverá a Cataluña.

"No goza del entorno jurídico necesario para presentarse en Cataluña a una investidura. Quien no se somete a los jueces en un país democrático es una persona que se ha escapado de la justicia y no merece la dignidad de la presidencia de una comunidad", ha asegurado.

Del mismo modo se ha expresado sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras: "No entendemos como una persona que está en prisión provisional puede llevar a cabo una presidencia. Es inviable y no puede ser".

Carrizosa ha replicado al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, después de que éste les reprochara su falta de iniciativa para formar un nuevo Govern: "Iceta nos anima a que nos presentemos a la investidura. Eso es un ofrecimiento tácito de los votos del PSC. Se lo agradecemos, que se los guarde de momento que a lo mejor se los pedimos más adelante".

Ha añadido que los votos del PSC serán necesarios en caso de que JuntsxCat, ERC y la CUP no lleguen a un acuerdo: "Ojalá fuera así, aunque sería una legislatura bien difícil", ha reconocido.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT

Sobre si Arrimadas es uno de los nombres que el partido baraja para ocupar la presidencia del Parlament, un puesto reclamado por Cs al ser la fuerza más votada en las elecciones del 21 de diciembre, Carrizosa ha contestado: "Creo que no. Es la líder del partido que ganó las elecciones. Podría ser presidenta de la Generalitat o jefa de la oposición".

Según ha dicho, Cs ha mantenido ya contactos con JuntsxCat y con PSC en esta cuestión para dilucidar cuántos puestos les corresponden en la Mesa del Parlament: "Con nuestros escaños nos corresponden dos miembros y decidimos que sería una buena medida de higiene democrática que, si no se puede constituir un Govern de Cs y se crea uno independentista, lo lógico sería que Cs presida el Parlament y controle la labor del Govern, introduciendo más estabilidad".

"La persona ya se verá si avanzaran las reuniones", ha añadido, y tampoco ha confirmado si la presidencia del Parlament la ocuparía José María Espejo-Saavedra.