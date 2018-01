Cifuentes: "Si mi partido me elige me gustaría volver a ser la candidata"

Madrid, 1 ene (EFE).- La presidenta regional Cristina Cifuentes ha dicho hoy que si su partido la elige le "gustaría volver a ser la candidata" del PP a presidir la Comunidad de Madrid, y que no tiene "ningún temor" a ser imputada en relación al contrato de adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid.

En su primera entrevista del año, ha hablado sobre la recuperación económica y la creación de empleo y se ha mostrado convencida de que "va a mejorar el año que viene", un año en que su Gobierno se ha fijado el objetivo de que en Madrid "se creen 75.000 nuevos empleos".

En declaraciones a la Cadena Ser, ha revelado su hijo está en Bruselas trabajando por lo que "conoce muy bien lo que es tener que marchar a buscar trabajo fuera porque aquí es difícil".

Sin embargo, la presidenta ha querido enviar "un mensaje de esperanza" porque se está creando empleo "también entre colectivos en los que antes era prácticamente imposible: menores de 25 años, mayores de 45, mujeres y parados de larga duración".

Sobre la corrupción, ha dicho que los casos de gobiernos anteriores "están haciendo un daño verdaderamente muy grande" a su partido, que es el único que tiene un código ético estricto, y que cuando se detecta algún caso "hay que ponerlo en conocimiento de los tribunales", como su Gobierno ha hecho con las irregularidades en el Canal de Isabel II.

Respecto al contrato de la cafetería de la Asamblea, ha recordado que ella presidía, "como vicepresidenta de la Asamblea, la mesa de contratación, y todas adjudicaciones se hicieron siempre conforme a los informes técnicos y por unanimidad de todos los grupos".

"No tengo absolutamente ningún temor" a que le imputen, "eso no puede ocurrir, ni me lo planteo", ha remarcado Cifuentes antes de que añadir que "el anterior juez no ha tomado en consideración" el informe de la UCO al respecto porque "no tenía ni pies ni cabeza".

También ha llamado a una reflexión conjunta a nivel nacional, desde el Congreso de los Diputados, sobre el hecho de que una imputación "por sí no significa que tiene que haber condena", aunque sí hay una condena social, para "establecer cuáles son las líneas rojas y cuál es momento en que un político debe renunciar a su cargo".

Sobre las próximas elecciones autonómicas ha expresado su deseo de volver a presentarse: "Si mi partido me elige a mí, me gustaría repetir y ser la candidata del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Me gustaría conocer la valoración de los madrileños sobre mi gestión de estos 4 años", ha afirmado.