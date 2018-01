Cifuentes pide un nuevo modelo de financiación "justo" y a la vez "solidario"

Madrid, 1 ene (EFE).- La presidenta regional Cristina Cifuentes ha empezado el año pidiendo para Madrid un modelo de financiación "nuevo y más justo", que al mismo tiempo permita "continuar siendo solidarios con otras regiones", y ha anunciado "planes para que todos los municipios participen como accionistas del Canal de Isabel II".

En una entrevista hoy a la Cadena Ser, Cifuentes ha recordado que "cada madrileño recibe 229 euros menos que la media del conjunto de España", con lo que la Comunidad de Madrid, que aporta más del 70% del fondo de solidaridad, deja de recibir al año 1.400 millones de euros que podrían destinarse a financiar servicios públicos, por lo que hay que ser "reivindicativos" al respecto.

Sobre la venta de activos del Canal de Isabel II en Hispanoamérica, ha dicho que el caso Lezo "precipitó todo", porque si la Comunidad anunciaba la intención de venderlos "se hubiera producido una bajada de precios" de los mismos, cosa que "desgraciadamente probablemente ocurra".

Sin embargo, "queremos que el Canal sobre todo se centre en el agua de Madrid. Tenemos planes para que todos aquellos ayuntamientos que estos momentos no están participando como accionistas en el Canal lo puedan hacer, y que el canal llegue al 100 por cien de los municipios madrileños".

Respecto al pacto de investidura con Ciudadanos (Cs), ha lamentado que el grupo que dirige Ignacio Aguado en la Asamblea apoye al PP en la aprobación de los Presupuestos, "pero luego votan 7 de cada 10 veces con PSOE y Podemos. Apenas nos apoyan en el día a día", según Cifuentes que ha hablado de un "tripartito de la oposición".

También ha dicho que si su partido la elige le "gustaría volver a ser la candidata" a presidir la Comunidad de Madrid, y ha recordado que durante la campaña de las pasadas elecciones la candidata del PP al Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, no se lo puso "nada fácil".

Asimismo, no tiene "ningún temor" a ser imputada en relación al contrato de adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, ya que todo se hizo conforme a la legalidad y "el anterior juez no ha tomado en consideración" el informe de la UCO al respecto porque "no tenía ni pies ni cabeza".