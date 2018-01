Gabilondo critica a Cifuentes por su discurso "vacío" en Fin de año basado en unos presupuestos que tampoco comparte

2/01/2018 - 13:27

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este martes el discurso "vacío" de fin de año que hizo el pasado domingo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que, a su juicio, estuvo centrado sobre la elaboración de los presupuestos regionales que se han aprobado para este año, los cuales no comparte.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

En su discurso, Cifuentes destacó la fortaleza, la solidaridad y las capacidades de la sociedad madrileña, y pidió al 2018 "estabilidad institucional en toda España", así como el fin de la violencia machista y "empleo digno".

Para Gabilondo, "el verdadero discurso de la presidenta ha sido la elaboración de los presupuestos" y es "donde se ven los verdaderos propósitos de este Gobierno". "Declarar que nadie se quede atrás y que ni hombres, ni mujeres queden al margen del proyecto realizado me parece que es una declaración bastante vacía respecto de las expectativas que la Comunidad ha de tener para cada quien", ha criticado.

Así, el portavoz socialista ha señalado que "si se quiere ser el modelo y el motor para toda España", no hay que tener "un modelo o un motor gripado por la desigualdad y la falta de proyecto transformador". Gabilondo ha sostenido que "no basta con anunciar algunos deseos", ya que ha personas "que no tienen trabajo" o "tienen uno mal remunerado" o que "no encuentran respuestas a sus necesidades".

El portavoz socialista ha apuntado que "cuatro de cada diez parados llevan más de dos años buscando empleo", "el 55 por ciento de los parados no tienen protección alguna", y que los datos de la EPA indican que hay 209.400 empleos por recuperar.

La presidenta regional deseó que el 2018 sirva para "incrementar la calidad" de la democracia española, "manteniendo el compromiso de tolerancia cero frente a la corrupción venga de donde venga y afecte a quien afecte".

"Se puede decir tolerancia cero contra la corrupción, pero si no se combaten las estructuras, las causas, las razones que sostienen y han sostenido la corrupción no cambiaremos la Comunidad. Sí que compartimos esta voluntad de una Comunidad esplendorosa, pero si nos atenemos a la realidad y a la realidad de las decisiones del Gobierno, el verdadero discurso han sido los presupuestos que, a nuestro juicio, no son justos", ha concluido.