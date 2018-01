PSOE: Los presupuestos "no justos" de 2018 son el verdadero discurso de Cifuentes

Madrid, 2 ene (EFE).- El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho hoy que "el verdadero discurso de fin de año de la presidenta Cristina Cifuentes ha sido la elaboración de los Presupuestos" de la Comunidad de Madrid para 2018 que a juicio "no son justos".

Así lo ha manifestado en relación al mensaje emitido por la presidenta el 31 de diciembre, en el que Cifuentes agradeció a los madrileños el esfuerzo colectivo para afrontar la crisis durante 2017.

"Efectivamente hay que agradecer a los madrileños por el enorme esfuerzo colectivo realizado, desde luego no exento de paciencia", según Gabilondo para quien en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid "es donde se ven los verdaderos propósitos de este gobierno".

Para el portavoz socialista, "declarar que nadie se quede atrás o que ni hombres ni mujeres queden al margen del proyecto realizado", le parece que es "una declaración bastante vacía respecto de las expectativas de la Comunidad ha de tener".

Si se quiere ser el modelo y el motor para toda España, "tenemos un modelo o un motor gripado por la desigualdad y por la falta de proyecto transformador", ha opinado.

Según Gabilondo, "no basta con anunciar algunos deseos a quienes no tienen trabajo", están mal remunerados, no tienen respuesta a sus necesidades o disponen de servicios públicos que "no están verdaderamente bien dotados".

A los datos de crecimiento del empleo que dio la presidenta en su discurso, en el que resaltó que 121.000 parados encontraron trabajo el año pasado, Gabilondo añade otros como "cuatro de cada diez parados llevan más de dos años buscando empleo; el 55% de los parados no tienen protección alguna".

Además, añade el portavoz socialista, "los datos de la EPA dicen que faltan 209.400 empleos por recuperar".

Pese a los propósitos de Cifuentes de seguir aumentando la calidad de la democracia y de ser intolerantes frente a la corrupción, Gabilondo considera que se están "ratificando principios que muchas veces son la base de los problemas".

A su juicio, diciendo "una y otra vez 'tolerancia cero con la corrupción, si no se combaten verdaderamente las estructuras, las causas y la razones que la sostienen, no cambiaremos la Comunidad".

Desde el PSOE "sí que compartimos esta voluntad de una comunidad esplendorosa, pero si nos atenemos a la realidad, sobre todo a la de las decisiones del gobierno y de la presidenta, el verdadero discurso de fin de año han sido unos Presupuestos que a nuestro juicio no son justos", ha insistido en relación al discurso de Cifuentes.