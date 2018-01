La web del registro de lobbies de Madrid ya está en funcionamiento

Madrid, 2 ene (EFE).- La capital española ya ha puesto en funcionamiento la web del registro obligatorio de lobbies que permitirá que se pueda conocer con quién se reúnen los ediles, directivos y personal eventual municipal. Se trata del primer registro no voluntario que se impulsa desde una entidad municipal española.

En el registro, que será gratuito, deberá inscribirse cualquier persona o entidad que pretenda influir en la normativa y en las políticas municipales y en las decisiones de impacto general, es decir, llevar a cabo la actividad de lobbie.

No obstante, no están obligados a inscribirse los colectivos que ya figuren en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, aunque sí deberán informar de su intención de realizar una actividad de lobbie aunque no estén inscritos.

El registro nace a partir de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, que entró en vigor en la mayor parte de su contenido en agosto de 2016.

Las personas y entidades que se inscriban tienen que presentar una declaración responsable con los datos de identificación, naturaleza jurídica, financiación y otra información sobre quién va ejercer la actividad de lobby.

También podrán incluir determinados datos en la aplicación web, sobre los temas de su interés y las personas que van a asistir a las reuniones.

Las ventajas de inscribirse como lobby son la recepción de avisos cuando se abran procesos participativos sobre los temas que hayan indicado que son de su interés y la posibilidad de solicitar reuniones con responsables municipales directamente a través del registro, ya que la aplicación del registro de lobbies estará conectada con la de agendas.

Todos los titulares de agendas, concejales y altos cargos del ayuntamiento (unos 249 en total), publican sus reuniones y actos en el portal de agendas, donde ya hay unos 57.000 eventos registrados, según indica el Ayuntamiento en un comunicado.

Los responsables municipales que mantengan reuniones deben verificar que las personas y entidades están inscritas y, en caso de no estarlo, deben advertirles de que tienen que hacerlo.

El Ayuntamiento también pondrá en marcha un buzón de incumplimientos anónimo para comunicar cualquier irregularidad relacionada con esta normativa, como por ejemplo, la celebración de reuniones con actividad de lobby en la que no estén registrados los asistentes.

La Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Transparencia, compuesta por todos los grupos municipales y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, es la que actuará en los casos de incumplimiento, y podrá pedir informes en casos concretos, emitir recomendaciones en caso de detectar irregularidades, realizar apercibimientos o propuestas de cese que tendrán que examinarse en la Junta de Gobierno.