Cifuentes insiste en que "no toca ni de lejos" elegir candidatos a las elecciones

Madrid, 3 ene (EFE).- La presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que aunque ha hablado con Mariano Rajoy sobre cuándo habrá que decidir las candidaturas para las municipales y autonómicas de 2019, es una cuestión que aún "no toca, ni de lejos", y el partido debe centrarse en trabajar y "dejar los personalismos a otros".

En declaraciones a los medios en la sede del Gobierno de la Comunidad, Cifuentes ha admitido que ha tenido oportunidad de hablar con el presidente del partido de esta cuestión, del momento en el que habrá que decidir quiénes son los candidatos a las elecciones.

"Indudablemente no se ha planteado la candidatura de ninguna persona, de absolutamente ninguna, porque todavía no toca", ha explicado, antes de añadir que lo importante en este momento no es quien vaya a encabezar la lista del PP, sino que el partido, allí donde esté gobernando, lo haga "con eficacia" y deje el debate sobre personalismos "para otros partidos".

El PP, ha seguido diciendo, debe dedicarse "a lo importante", a resolver los problemas de los ciudadanos y a ejercer una oposición "leal y eficaz" donde no gobierna, como el Ayuntamiento de Madrid. "Eso es lo único que nos preocupa a nosotros y a Mariano Rajoy", ha afirmado.

Cifuentes, en este sentido, ha apuntado que a los ciudadanos de Madrid ahora mismo "no les preocupa nada" quién será el candidato de ningún partido.

"Les preocupará cuando lleguen las elecciones, pero quedan 18 meses, ahora no toca ni de lejos, y en el PP no vamos a distraernos ni un solo minuto abriendo un debate que no es importante; preferimos destinar nuestro tiempo a trabajar por crear empleo y para que los servicios públicos mejoren", ha zanjado.