Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

4/01/2018 - 1:07

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "Más del 90% de los contratos de 2017 fueron temporales"; "Regresa el 'teléfono rojo' entre las dos Coreas"; "Junqueras, dispuesto a suplir a Puigdemont si no regresa"; "Rajoy: Cataluña, el único freno de la economía"; "La Legión se pone a dieta"; "Macron lanza una ley para combatir las noticias falsas en Internet".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

EL MUNDO: "Europa exige que los jueces elijan al CGPJ y no los políticos. Cs condiciona los Presupuestos a la dimisión de la senadora Barreiro"; ""La incertidumbre es Cataluña". 2017 acaba con la mayor creación de empleo desde 2005"; "El robo perfecto en la empresa corrupta. Ladrones profesionales sustraen de Mercasa sólo documentos clave para probar pagos de comisiones"; "Junqueras: "Me clavo en el pecho la espada que ya no me servirá para combatir""; "El juez cita a la mujer de 'El Chicle' como sospechosa de asesinato""; "Marruecos aplaza la visita que los Reyes iban a iniciar la próxima semana"; "Las dos Coreas reactivan el diálogo y Trump alardea del botón nuclear".

LA VANGUARDIA: "Puigdemont sólo volverá si hay un pacto con el Estado"; "No es un aeropuerto, es la Sagrada Famìlia"; "El 2017 se cierra con 3,4 millones de parados, la cifra más baja en ocho años"; "España incumple los criterios europeos anticorrupción"; "Trump tuitea que su "botón nuclear es más grande" que el de Kim Jong Un".

ABC: "18.460.201. España planta cara al paro. 2017 ha registrado la mayor creación de empleo en ocho años, y la afiliación a la Seguridad Social se acerca al objetivo del Gobierno para 2019: 20 millones de ocupados".

EL PERIÓDICO: "El Castor burla al Constitucional. El Gobierno sigue endosando al recibo del gas la indemnización de 4.700 millones de euros anulada por el alto tribunal"; "España ignora las normas anticorrupción"; "Controles en la Sagrada Famìlia"; "Pendientes de Junqueras"; "Radares y un nuevo examen para frenar las muertes en la carretera"; "El último del 'TBO'".

EL CORREO: "La búsqueda de Jon da un vuelco. La Ertzaintza rastrea el pantano alavés de Urrunaga para localizar al joven en una investigación "con todas las hipótesis abierta""; "La economía española registra la mayor creación de empleo en 12 años"; "La gripe se agudiza en Euskadi y deja siete muertos más en solo una semana".

LA RAZÓN: "Puigdemont iría a elecciones antes de que Junqueras sea presidente"; "La madre de Diana Quer a los políticos: "No sólo hay que mantener la prisión permanente revisable, sino endurecerla""; "Macron hará una ley para controlar las noticias falsas"; "Irán despliega a la "Guardia Revolucionaria" para neutralizar la "sedición""; "La DGT creará un nuevo examen tras el aumento de las muertes en carretera".