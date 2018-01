Capella (ERC) asegura que no hay "plan B" si Puigdemont no puede asumir la Presidencia de la Generalitat

4/01/2018 - 11:40

La diputada de ERC Ester Capella ha asegurado este jueves que no existe un "plan B" alternativo si finalmente el candidato de Junts per Cataluña, Carles Puigdemont, no puede asumir a Presidencia de la Generalitat: "No tenemos plan B. El plan A es el que ha estado encima mesa, que Puigdemont es quien es candidato a la Presidencia en estos momentos por el resultado electoral", ha manifestado.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, tras ser preguntada por la posibilidad de que el candidato de ERC y exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, haya pensado en presentarse a la investidura en el caso de que Puigdemont no pueda ser investido presidente de Cataluña.

Capella ha apuntado que debe ser la formación de Puigdemont la que explique si el reglamento del Parlamento catalán permite la vía telemática para que Puigdemont asuma la Presidencia estando en Bruselas. Y ha añadido que JxCat está "buscando la manera de poder hacer efectivo" que el expresident asuma su cargo y la "responsabilidad" de ser el líder del Ejecutivo catalán.

La diputada independentista, que ha dicho que en ERC están "a la espera" de ver quién pude asumir la Presidencia en el caso de Puigdemont no pueda, ha señalado que, a su juicio, Puigdemont deberá poder articular su cargo ya que se pudo presentar a las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

Capella, que este jueves va a concentrarse a las puertas del Tribunal Supremo para pedir la puesta en libertad de Junqueras el mismo día en el que el juez del Supremo Pablo Llarena decide si le excarcela o no, ha aseverado que este proceso "es político y no jurídico".

Sobre la posibilidad de que Junqueras acate el artículo 155 de la Constitución aplicado en Cataluña, la diputada de ERC ha lamentado que desde la Fiscalía se esté intentando aplicar "el sistema de la Inquisición" al hacer "jurar" ciertas creencias. Y ha criticado la "obsesión" de que los investigados "deban probar que son inocentes" cuando "quien tiene que probar la culpabilidad es el fiscal".