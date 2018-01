Hernando:Situación de Barreiro es importante pero hay otras que preocupan más

Almería, 4 ene (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado hoy que la situación de la senadora Pilar Barreiro "es importante pero hay otras que preocupan mucho más" y ha reclamado a Ciudadanos que explique por qué el Tribunal de Cuentas "ha echado para atrás" las cuentas de 2016 de la formación naranja.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Almería al ser preguntado por la senadora Pilar Barreiro, que el 15 de enero declarará ante el Tribunal Supremo (TS) como investigada en el llamado caso Púnica.

"Le pido a Ciudadanos que no aplique la ley del embudo. En Granada ellos han puesto a un alcalde que está imputado y en Andalucía no han dicho nada cuando la Junta se ha retirado como acusación particular en el caso de corrupción más grande de este país, los ERE, Ciudadanos ha estado callado", ha dicho.

En este sentido, el portavoz ha defendido que en Andalucía se han creado comisiones de investigación en las que Ciudadanos ha sido "tapadera y coartada del PSOE" y ha insistido en que tienen que explicar las posibles irregularidades de la contabilidad del partido de Albert Rivera durante 2016.

"Les pido que me expliquen sus cuentas de 2016 igual que a mí me están pidiendo que explique en el Congreso explicaciones de las cuentas del PP de 2003, que expliquen lo que ha pasado en 2016 y por qué el Tribunal de Cuentas les ha tirado las cuentas para atrás, porque es a la única formación a la que se lo ha hecho, no se las han tirado ni al PSOE ni a Podemos", ha incidido.

También ha reclamado a Ciudadanos explicaciones de por qué "quieren acabar con la prisión permanente revisable" y si les parece bien que "el asesino de Diana Quer pueda salir a la calle cuando haya cumplido su pena, como algunos violadores en el pasado que han reincidido, o no salir hasta que después de 25 años se sepa que no va a repetir ningún crimen similar".