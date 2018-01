La Generalitat ve un "sinsentido" el recorte de 780 millones en financiación

Barcelona, 4 ene (EFE).- El departamento de Economía de la Generalitat catalana considera un "sinsentido" que el Ministerio de Hacienda pretenda recortar en 780 millones de euros la financiación prevista para Cataluña en 2018.

En julio de 2017, Hacienda comunicó a la Generalitat que los anticipos para el presente ejercicio ascenderían a 17.618 millones de euros, tal y como se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sin embargo, el ministro Cristóbal Montoro ha enviado esta semana una carta a los responsables de la conselleria de Economía de Cataluña para informarles de que los adelantos para la Generalitat en 2018 serán finalmente de 16.838 millones, 780 millones menos que la previsión inicial, debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Estos anticipos son además inferiores a los de 2017 en unos 125 millones de euros, según han explicado a Efe fuentes de la conselleria de Economía.

Desde este departamento aseguran que este recorte "no tiene sentido", ya que el hecho de que haya o no prórroga presupuestaria "no tiene nada que ver" con la previsión de ingresos de la Generalitat, que se estima superior a la de 2017 por la buena marcha de la economía.

"Hay crecimiento económico, eso es obvio, y es evidente que subirá la recaudación de impuestos", han señalado fuentes del departamento.

La economía catalana creció el pasado año cerca de un 3 % y para este 2018 se prevé un crecimiento superior al 2 %.

La situación de Cataluña no es diferente a la de otras comunidades: el Ministerio de Hacienda remitió el martes una carta a las autonomías en la que se comunicaba que las entregas a cuenta del sistema de financiación para 2018 son inferiores a las que se habían previsto inicialmente, que habían sido calculadas pensando en tener unos nuevos PGE.

Baleares, por ejemplo, sufrirá un recorte de 67,3 millones de euros en su financiación para este año, mientras la Comunidad Valenciana recibirá 353 millones menos respecto a la previsión anterior.