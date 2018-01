Mujica dice que la historia de América Latina fracasará si falla la paz de Colombia

Cartagena (Colombia), 4 ene (EFE).- El expresidente uruguayo José Mujica dijo hoy que si el proceso de paz de Colombia falla sería un fracaso para la historia de América Latina.

"Siento que este conflicto es de los colombianos y las decisiones son de los colombianos, pero nos hace a todos los latinoamericanos. Si esto fracasa, fracasa la historia de América Latina", afirmó Mujica en declaraciones a periodistas.

Mujica participó hoy junto con el expresidente del Gobierno español Felipe González en una reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (CSIVI) de Colombia, que se llevó a cabo en Turbaco, localidad cercana a la caribeña Cartagena de Indias.

En la cita participaron además el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, miembros de su gabinete ministerial y representantes del partido político FARC.

Mujica señaló que en la implementación del acuerdo de paz existen dificultades, surgieron reclamos y hay limitaciones, pero agregó que son sólo escalones negativos que hay que superar.

Se debe "dar un plazo de 15 años para construir la paz, involucra la vida de una generación entera, es un cambio fenomenal en la historia de Colombia (...) una nueva etapa que la tiene que llevar adelante su pueblo", subrayó.

El expresidente uruguayo invitó a los colombianos y a las empresas del país a que se den cuenta que "la construcción de un país serio pasa por suturar el problema de la guerra y transformarse en una sociedad que aprende a convivir y deje el odio".

"Para quien no conozca y mida el costo en el largo plazo que ha significado la guerra, no le da el valor que tiene la paz. No es una cuestión de portarse bien o de no lastimarse, es un problema de conveniencia global para ser posible una sociedad superior", sostuvo.

Mujica recordó su experiencia como guerrillero y puntualizó que para los colombianos es momento de decidir si pensar en sus abuelos o en sus hijos. "Ese es el desafío que tenemos por delante", añadió.