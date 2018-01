Pedro Sánchez reprocha a Arrimadas que no haya contactado con Iceta desde el 21D

Madrid, 9 ene (EFE).- El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado hoy que, diecinueve días después de las elecciones catalanas, la líder de Cs, Inés Arrimadas, no se ha puesto aún en contacto con el socialista Miquel Iceta para hablar de la Mesa del Parlament o explorar posibilidades para un gobierno alternativo.

Sánchez, que ha alertado a Arrimadas de que los socialistas están "a la espera de que contacte" con ellos y "ponga propuestas encima de la mesa" para ver si pueden "llegar a acuerdos o no", se ha mostrado convencido de que, si no lo ha hecho, es porque "no está pensando en formar gobierno, sino en otro tipo de estrategias".

En un desayuno informativo del Fórum Europa, el líder socialista se ha quejado de que ayer Arrimadas se dedicara a "despotricar" del PSC, a pesar de que es uno de sus "potenciales socios" y le ha recordado que "la campaña electoral ya terminó y hay que poner propuestas en la mesa".

"Ganar significa liderar", ha subrayado Sánchez, que ha recordado que el partido que ganó las elecciones autonómicas el pasado 21 de diciembre fue Ciudadanos.

Ha incidido además en la necesidad de que en Cataluña se respete el orden constitucional y estatutario y ha recalcado que, ante cualquier nuevo quebrantamiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el PSOE siempre estará en la defensa del Estado y de la integridad territorial.

En este sentido, Sánchez ha advertido a los independentistas de que, si llegan a formar gobierno, no pueden volver a caer en el error de 2015 de gobernar para la mitad de la población "y mucho menos para el 47 por ciento", en alusión al apoyo que han recibido el 21D.

Para el secretario general socialista, la foto fija que estas elecciones ha dejado es que "Cataluña vive en un empate perpetuo" y que no hay una mayoría social para imponer unilateralmente la agenda del secesionismo.

"Hay que gobernar para el 100 por cien de la sociedad catalana", ha recalcado Sánchez.