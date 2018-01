Garrido acusa a Cs de ser "el tonto útil" de la izquierda y buscar solo votos

Madrid, 9 ene (EFE).- El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha acusado a Cs de querer "aprovecharse de la corrupción que cometieron otros" para desgastar a Cristina Cifuentes, y ha dicho que la formación naranja se ha convertido en "el tonto útil" de la izquierda.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Garrido ha respondido así al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, que hoy ha invitado al PP a rectificar en su decisión de abandonar la comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid porque se lo debe "a sus votantes, a los madrileños y al grupo parlamentario" de Cs.

Garrido, en respuesta a Aguado, ha arremetido contra la "vergonzosa nueva política de Cs", partido al que ha acusado de ser "oportunista", "el tonto útil de la izquierda, el que le está haciendo el caldo gordo seguramente con la intención de que algún día gobierne".

Cs, el "auténtico rey de la hipocresía", "no ha tenido jamás la intención de luchar contra la corrupción en Madrid", ha seguido acusando Garrido, que ha afirmado que la formación de Aguado lo que ha pretendido en realidad es "aprovecharse de la corrupción que cometieron otros -que por ciento no están en este Gobierno-", y persigue siempre "erosionar a Cristina Cifuentes y obtener más votos a costa de mentir y difamar, que es lo que lleva mucho tiempo haciendo".

El portavoz del Ejecutivo ha justificado la salida del PP de la comisión del investigación alegando que "ni es una comisión ni hablaba de corrupción: se había convertido en un escenario inquisitorial de linchamiento político del PP".

"Hemos aguantado de buena fe nada menos que dos años en esta supuesta comisión", ha dicho, una duración que "no tiene precedente parlamentario en toda España" y que encima "el tripartito de oposición propone alargar un año más, por lo que duraría tres años".

A este respecto, ha recalcado que el Reglamento de la Asamblea establece que las comisiones de investigación deben tener un objeto de estudio determinado y claro, y por tanto un periodo de tiempo concreto para analizarlo, y en este caso "se ha burlado toda la legalidad" porque "se prolonga a capricho el tripartito", tratando de que la comisión "se acerque a las siguientes elecciones".

Y además de haber "pisoteado el reglamento", con una actitud "absolutamente sectaria" de la presidenta de la comisión (que es diputada de Ciudadanos), Garrido ha dicho que "se han pisoteado los derechos parlamentarios del PP y, día a día, de todos los comparecientes", con "insultos y vejaciones constantes", lo que lleva a pensar que más que una comisión de investigación se trata de "un lugar donde se hace una causa general continua sobre el PP".

Garrido ha recordado a Aguado que el PP es el "único" partido que tiene un código ético que exige dimitir a cualquiera de sus miembros si está investigado por un delito de corrupción, y ha incidido también en el hecho de que fue precisamente el Gobierno de Cifuentes el que llevó a los tribunales los informes sobre el Canal de Isabel II que luego desencadenaron el caso Lezo.

Además, Garrido ha invitado a la oposición a dar ejemplo de lucha contra la corrupción desde sus filas: en el caso de Podemos, pidiendo que dimitan sus tres concejales "triimputados por corrupción" en el Ayuntamiento de Madrid; y en el caso del PSOE, dejando de gobernar Alcalá de Henares con cuatro concejales de Somos Alcalá, "la marca blanca de Podemos", también imputados por corrupción.

Y a Ciudadanos, que "está actuando como el auténtico rey de la hipocresía", le ha recordado que si hubiera querido luchar contra la corrupción "no habría cerrado en falso el caso de los ERES en Andalucía, el mayor caso de latrocinio de la historia de España, que asciende a 1.200 millones de euros".

En este sentido, ha recordado que la comisión de investigación sobre este caso en el Parlamento andaluz "duró un año y medio", y "se cerró por gusto de Ciudadanos, porque allí sí les interesa apoyar al PSOE".

"Cs no ve rival en Susana Díaz, y por eso ha cerrado esa comisión aún sabiendo que la presidenta de Andalucía fue consejera de Presidencia de los Gobiernos en los que se cometieron esos latrocinios. Y sin embargo, se cerró esa comisión", ha dicho.

En el caso de Madrid, ha seguido diciendo, "Cs es evidente que ve mucho más complicado atacar a la presidenta, saben que es difícil intentar minar y atacar su reputación, su trabajo y su gestión, que es bien valorada incluso entre los no votantes del PP, y lo que intenta es recurrir al juego sucio. Por las buenas no puede, no la ha podido tocar, y ahora va por las malas", ha continuado.

Con todo, Garrido ha advertido a Cs de que con esa "vergonzosa nueva política" de "descalificación e insulto" no van a conseguir más votos, porque los madrileños "saben quiénes son los oportunistas".

"El oportunismo tiene un nombre en Madrid, se llama Ciudadanos, y es el tonto útil de la izquierda, el que le está haciendo el caldo gordo seguramente con la intención de que algún día gobierne", ha afirmado.

Garrido ha subrayado, además, que el Gobierno está cumpliendo "y muy bien" el acuerdo de investidura con Ciudadanos, que es "la relación que nos compete mantener", y, de hecho, ya se ha propuesto a la formación de Aguado una reunión para evaluar su cumplimiento y el Ejecutivo está a la espera de que Cs ofrezca una fecha para el encuentro.

Reunión, han dicho Garrido y Cifuentes, en la que no importa quiénes estén presentes, pese a que el pasado año Aguado y César Zafra se levantaron de la mesa porque no se sentó en ella la presidenta.

"Para nosotros lo importante no somos las personas, sino el grado de cumplimiento del acuerdo", ha apuntado la propia Cifuentes, que ha añadido que "es mejor organizar reuniones de carácter técnico".

Aunque no hay fecha para dicha reunión, la presidenta ha recalcado que el Gobierno está preparado para hacerla "en cualquier momento" porque hace una "evaluación permanente" del cumplimiento del pacto de investidura y de su propio programa electoral, ambas cosas "de obligado cumplimiento" para ella y su equipo.