Villacís acusa a Carmena de crear "cortinas de humo" por la falta de proyectos

Madrid, 9 ene (EFE).- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado hoy que el Gobierno de Manuela Carmena crea "cortinas de humo" para tapar su falta de proyectos para 2018 y para "que no se hable de que tienen las manos vacías", algo que ha indicado que es "preocupante" para los madrileños.

En una rueda de prensa, Villacís ha criticado que el equipo de Carmena haya empezado el año sin presupuestos, algo que para ella "es lo mismo a decir que no saben qué hacer" y que demuestra que el equipo de Gobierno está "vacío de ideas y proyectos".

"Si ellos no se sienten cómodos entre ellos, no sé cómo van a presentar un proyecto, nos preocupa mucho", ha dicho, para añadir que, ante la falta del presupuesto, hay "gente que tiene necesidades" que no se están supliendo y están "decepcionando a personas".

Ante esta situación, Villacís ha mantenido que el Ayuntamiento utiliza "cortinas de humo" para tapar que éste "no tiene proyecto ni tiene legado".

"El proyecto de la Gran Vía es una cortina de humo más", ha añadido, para indicar que "se lleva hablando de este tema desde el 8 de noviembre de 2016" y no se termina de ejecutar.

Además, ha manifestado que a su grupo también le preocupa el tema de las viviendas en Madrid: "El Ayuntamiento no ha hecho ni una vivienda y el precio ha aumentado un 17 por ciento", lo que, para Villacís, demuestra que Ahora Madrid no apuesta por el crecimiento de las ciudades.

"Utilizan las mismas propuestas que se hacían en los años ochenta", ha señalado la portavoz de Ciudadanos.

Preguntada sobre cuáles son las líneas maestras del proyecto de su partido para la capital, Villacís ha contestado que quieren una propuesta "vanguardista" y una "alternativa creíble".

"No vamos a funcionar por la inercia", ha apuntado.

La limpieza de la ciudad y la seguridad son las líneas básicas de Cs, según ha explicado.