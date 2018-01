El PP insta a Carmena a dimitir si no saca los presupuestos de 2018 adelante

Madrid, 9 ene (EFE).- El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho hoy, tras una visita a un centro de mayores en Fuencarral, que Carmena se debería pensar dimitir si no es capaz de sacar los presupuestos de 2018 adelante.

Sin embargo, el edil 'popular' ha puntualizado que no se "fía" de la supuesta negativa del PSOE a aprobar las cuentas, ya que ha calificado al grupo socialista en el Consistorio como "una incógnita" que no se sabe "si van o vienen" y pueden decir una cosa "y dentro de un mes aprobar los presupuestos del Ayuntamiento".

Si así fuera, Martínez-Almeida ha reconocido que ello significaría que la legislatura está "completamente agotada", puesto que, en su opinión, "no se puede gobernar sin presupuestos para el 2018 y con los del 2017 prorrogados" sin que estos tampoco se hayan "ejecutado".

"Creo que una persona con la trayectoria y la experiencia de Manuela Carmena debería hacer un ejercicio de reflexión para ver si Madrid se merece una agonía de final de legislatura hasta las elecciones municipales de 2019", ha añadido.

También se ha mostrado escéptico en cuanto a la reducción del 40 % del tráfico en Gran Vía durante la campaña navideña, algo que ha calificado de "normal" si el Gobierno municipal se dedica a "ahuyentar el tráfico del centro de Madrid".

"Yo me arrepentiría de que las ventas en Gran Vía hayan descendido más de un 30 % durante la Navidad y de que los aparcamientos hayan descendido su facturación en un 50 %", ha agregado Martínez-Almeida, quien ha exigido a Carmena que no se ponga tantas "medallitas" y trabaje "para que los comerciantes no se vean perjudicados por los cortes".