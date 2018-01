Carmena anuncia inversiones en los polideportivos de Vallecas tras las quejas de Cs

Madrid, 10 ene (EFE).- El equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha anunciado hoy que invertirá 4 millones de euros en los centros deportivos municipales de Puente de Vallecas tras las denuncias de la portavoz de Cs, Begoña Villacís, que ha alertado de que en 2017 solo se ejecutó el 11 % del dinero previsto.

La portavoz de Ciudadanos ha visitado hoy el polideportivo de Entrevías donde juega un club de voley playa que el pasado domingo tuvo que suspender un partido porque las goteras convirtieron en "un río" el centro deportivo donde, según ha dicho Villacís, no se han invertido los 220.000 euros que Ahora Madrid tenía presupuestados.

"Tras las no ejecuciones hay personas", ha dicho Begoña Villacís, que considera que la inacción y la pasividad del equipo de gobierno de Manuela Carmena "tiene sus consecuencias". "Todo lo que no se ha hecho son goteras, suspensiones de partidos y que la gente no tenga instalaciones como es debido", ha lamentado la portavoz.

Según los datos de esta formación, la ejecución de la inversión en centros deportivos no llega al 11 %.

Tras esta denuncia de Ciudadanos, el gobierno de Manuela Carmena ha remitido una nota de prensa a los medios que anuncia obras por valor de 4 millones de euros financiadas a través de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) correspondientes al presupuesto de 2017 para reformar los equipamientos deportivos.

En concreto, según explica el consistorio, se mejorarán los centros deportivos municipales de Entrevías, Alberto García y Palomeras, así como el campo de fútbol Palomeras Bajas, deteriorados por "la falta de mantenimiento en la última década".

Al Centro Deportivo Municipal (CDM) de Entrevías se destinarán 1,9 millones de euros para subsanar la piscina y los vestuarios, otros 200.000 para mejorar el edificio y 100.000 euros para adaptar dos pistas de pádel.

En el de Palomeras se reparará la sala de musculación, la cafetería y los vestuarios con un presupuesto de 361.787 euros, además de destinar otros 340.000 euros a arreglar las fachadas de la piscina cubierta y 180.000 para cubrir la pista de tenis.

Además, precisa el consistorio, a la mejora del campo de fútbol de Palomeras Bajas se dedicarán 695.000 euros mientras que en la instalación deportiva Alberto García se subsanarán grietas -18.314 euros- y se mejorará la accesibilidad, con 79.926 euros.