Rivera vaticina que los letrados del Parlament no permitirán una investidura telemática: "Me consta que dirán que no"

11/01/2018 - 10:24

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vaticinado este jueves que el informe que elaboren los letrados del Parlamento catalán sobre la investidura del presidente de la Generalitat dirá que el debate del candidato debe realizarse de manera presencial, y no podrá hacerse ni por 'Skype', ni por escrito, ni a través de otra persona.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Vaticino que los letrados y en general el mundo jurídico va a decir 'no' a esa investidura", ha manifestado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, preguntado por la posibilidad de que el expresidente catalán y candidato de Junts per Cataluña, Carles Puigdemont, sea investido estando en Bruselas y sin acudir al Parlament.

"Me consta que los informes jurídicos van a ir en ese sentido", ha dicho, rechazando de plano un debate de investidura de Puigdemont, quien se trasladó a Bruselas después de que la Cámara catalana aprobase la declaración unilateral de independencia. A juicio, de Rivera esa sesión "telemática" de investidura de un candidato no se va a producir: "No hay que ser ni Sherlock Holmes ni Perry Mason para leer el Reglamento del Parlament, y dice que tiene que estar presente", ha añadido.

Y en el caso de que los independentistas intenten investir a Puigdemont a pesar del informe de los letrados, Rivera ha asegurado que Ciudadanos presentará "inmediatamente" un recurso al Tribunal Constitucional. En su opinión, no debe permitirse que un "imputado" y "prófugo" de la justicia se convierta en el jefe del Ejecutivo catalán. "¿Cómo vamos permitir que en Cataluña presida quien tiene seis o siete delitos a sus espaldas imputados o que huye de la justicia?", ha recalcado, remachando que "no es legítimo".

PONER EN MARCHA UN GOVERN, NO ESPECULAR CON ELECCIONES

Ante la posibilidad de que haya una nueva convocatoria electoral en Cataluña ante la negativa de los letrados a celebrar una investidura telemática, Rivera no lo descarta porque "con el separatismo todo es posible". Según ha subrayado el líder de Ciudadanos, estando los separatistas al frente se han visto "barbaridades" y todo es "surrealista". En cualquier caso, sostiene que hay que "poner en marcha" un Gobierno "dentro de la Constitución y del Estatut" y rechaza "especular" con la posibilidad de que haya nuevos comicios.

"No podemos permitir que, encima de que no tienen mayoría social, pisoteen las leyes, el Estatuto y la Constitución", ha dicho el líder del partido naranja, que sostiene que el Gobierno catalán debe configurarse desde la ley. Asimismo, ha argumentado que la ausencia de Puigdemont del Parlament "no se debe a una fuerza mayor" sino que es porque "huye" de la justicia española.

Respecto a la configuración del Parlament y la elección de la Mesa, ha lamentado el "portazo" de Podemos a respaldar una Presidencia del órgano ostentada por alguien de Ciudadanos. Y ha aseverado que su partido va a "trabajar" para que el PSC esté en la Mesa de la Cámara autonómica porque con los socialistas "sí ha habido entendimiento" para intentar formar una mayoría alternativa.