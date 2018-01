Alonso cree que "hay una perspectiva del traspaso" de prisiones, pero la existencia de ETA es todavía "una dificultad"

11/01/2018 - 11:53

Afirma que, en materia de Seguridad Social, el PNV "no acepta" los términos establecidos en la doctrina constitucional

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree que "hay una perspectiva de traspaso" de la competencia de prisiones a Euskadi, pero ha reconocido que la existencia de ETA es todavía "una dificultad". Además, ha afirmado que, en materia de gestión económica de la Seguridad Social, el PNV "no acepta" los términos establecidos en la doctrina constitucional.

El dirigente popular se ha referido, de esta forma, al documento con el listado de 37 transferencias pendientes de traspaso que el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, trasladó a la vicepresidenta del Ejecutivo del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, en septiembre. Erkoreka ya ha anunciado que llamará en próximos días a Santamaría para iniciar una negociación y Alonso no ve "ningún inconveniente" en que se emprenda ese diálogo.

El líder del PP en Euskadi ha destacado que la relación entre los Gobiernos central y vasco ha sido "fluida", y ha recordado los acuerdos que han alcanzado sobre la liquidación del Cupo y la actualización del Concierto Económico. Además, ha afirmado que también ha habido acuerdos en otras materias.

"Esta legislatura hemos logrado normalizar unas relaciones institucionales que benefician a todos y, en ese mismo marco, yo no veo ningún inconveniente en que se puedan abrir mesas de diálogo para hablar de otras cuestiones que quiera plantear cualquier Gobierno", ha añadido.

Alfonso Alonso ha manifestado que no ve "ningún inconveniente en que se puedan abrir mesas de diálogo para hablar de ésa o de otras cuestiones que quiera plantear cualquier Gobierno en cuanto a un análisis compartido del grado y nivel de competencias que tiene cada uno de acuerdo con las previsiones legales".

"LAS PUERTAS SIEMPRE ABIERTAS"

"No le veo ningún inconveniente. Hay una comisión mixta de transferencias donde se pueden plantear las cosas y yo sé que las puertas de los despachos del Gobierno en Madrid están siempre abiertas a la interlocución con el Gobierno vasco", ha dicho.

En su opinión, sobre las competencias, "hay otras cuestiones que ya han sido dilucidadas por el Tribunal Constitucional y que, por tanto, no tienen que ser objeto de controversia". En todo caso, ha admitido que "hay un par de competencias, que son las que siempre se recalcan más, la de prisiones y Seguridad Social, que es donde hay más dificultades".

En cuanto a esta última, ha dicho que "hay unos términos establecidos en la doctrina constitucional que fijan la manera en que el Gobierno vasco podría colaborar en la gestión económica de la Seguridad Social", que es "una posición no aceptada por parte del PNV".

"Por lo tanto, creo que ahí hay una dificultad para poder llegar a un entendimiento, y prisiones está muy condicionada también porque ETA todavía no se ha disuelto", ha explicado.

PERSPECTIVA DE TRASPASO

Alfonso Alonso ha recordado que, en materia de centros penitenciarios, se han realizado transferencias "muy importantes". "Y el Gobierno vasco ejerce la competencia de educación, lleva la seguridad de las prisiones la Ertzaintza, las cuestiones sociales y sanitarias. Lo que no están transferidos son los muros de la prisión y los funcionarios, pero todo eso tendrá una perspectiva de traspaso porque ya se ha transferido a otras comunidades", ha manifestado.

El presidente de los populares vascos ha explicado que "lo que no se puede olvidar es lo que ha pasado" en Euskadi, donde se ha estado "condicionados por una banda terrorista que todavía no se ha disuelto".

Por ello, cree que sí que habrá "una perspectiva de traspaso, pero está condicionado a la situación muy particular" que se ha vivido "de una organización terrorista". "No hay una cuestión de principios de que es imposible. Ése no es el problema", ha subrayado.