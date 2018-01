Susana Díaz: "La financiación urge y no me valen excusas de que hay que aprobar los PGE o formar gobierno en Cataluña"

11/01/2018 - 14:15

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha advertido de que la financiación autonómica "corre urgencia" y que no le valen "excusas" en relación a que "hay que esperar a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o a que se forme gobierno en Cataluña".

LOS MOLARES (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado este jueves la jefa del Ejecutivo andaluz durante el transcurso de su visita a la localidad sevillana de Los Molares, donde ha acudido a la Escuela Infantil Municipal y al Ayuntamiento de la localidad.

Díaz ha indicado que los ciudadanos "no pueden esperar a que se lleguen a algunos acuerdos o a que se saquen adelante los Presupuestos". "Tras siete años muy duros de crisis, que se supone que hemos dejado atrás, la gente tiene que notar la recuperación", ha añadido.

Tras insistir en que Andalucía necesita una financiación "adecuada, justa y no discriminada", la presidenta de la Junta ha lamentado que la Comunidad sea la tercera "peor financiada" de España. "Y lo que estoy pidiendo no lo pido en tono lastimero", ha afirmado Díaz.

En su opinión, se requiere una financiación adecuada no solo para las comunidades, sino también para los ayuntamientos, "y no se trata de enfrentamientos ni peleas entre administraciones, sino que cada una tenga lo que necesita para dar calidad de vida a las personas".

Susana Díaz también ha considerado necesario que los ayuntamientos puedan gastar los recursos como consideren y no en función de la regla de gasto "porque no es de recibo que tengan dinero en el banco y no puedan destinarlo a la gente que lo está pasando mal".