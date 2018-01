Alonso (PP): "No vamos a diseñar un partido divertido a la medida del señor Rato para que nos vote".

11/01/2018 - 14:13

Afirma que "es muy de lamentar la evolución que ha tenido" el exvicepresidente del Gobierno

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha lamentado "la evolución" que ha tenido el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el hecho de que haya arremetido contra el Partido Popular, al que ha calificado de "aburrido" y ha advertido del "riesgo" que supone Ciudadanos. "No vamos a diseñar un partido divertido a la medida del señor Rato para que nos vote", ha asegurado Alonso.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el líder del PP en Euskadi ha manifestado que Rato "tiene una perspectiva judicial muy complicada y muy difícil". "Fue al Congreso y sí arremetió contra miembros del Gobierno y del PP, y yo lo lamento", ha apuntado.

Al contrario de lo que ha dicho el exvicepresidente del Ejecutivo, el líder de los populares bascos ha asegurado que "el Gobierno tuvo que intervenir Bankia" porque "eso afectaba de una manera muy seria al sistema financiero. "Hoy Bankia es solvente y tiene una gestión profesional", ha apuntado.

Por ello, cree que "es muy de lamentar la evolución que ha tenido este asunto y también Rodrigo Rato". "Hay que reconocer que es muy buen parlamentario, pero yo deploro el contenido de las manifestaciones que vertió el otro día en el Congreso", ha indicado.

Tras señalar que serán los jueces los que determinen si Rato es un delincuente, ha recordado que hay "muchos procedimientos abiertos" que deben tener "garantías", algo que él tiene en cuenta, aunque haya "casos sangrantes en los que se ve que los indicios y las pruebas apuntan" a la culpabilidad.

"Yo trato de no llamar delincuente a nadie hasta que no los condena un juez. Lo digo porque hay casos que afectan a mi partido, pero hay otros casos que afectan a otros partidos, y quisiera guardar la misma distancia y prudencia", ha indicado.

También aludido al hecho de que el exvicepresidente del Gobierno haya criticado al PP y haya dicho que "la gente no quiere partidos burocráticos y aburridos", y que Ciudadanos "es un riesgo" para los populares. "Hay determinados tipos de diversiones en las que es mejor no deslizarse", ha indicado.

Alfonso Alonso ha señalado que desconoce a qué partido vota ahora Rodrigo Rato porque parece que no lo hace al Partido Popular y ha afirmado que no van a diseñar "un partido divertido a la medida del señor Rato para que nos vote".

En cuanto a lo de "ser aburrido", ha subrayado que "conviene ser previsible" para que "a uno le tomen en serio". "Y, luego, que nadie dude de que nosotros tenemos ilusión, ideales y peleamos por ellos. Yo también veo a mucha gente que viene a la política a hacer otro tipo de cosas y a mí no me gusta", ha explicado.

A su entender, es "mejor" en muchas ocasiones ser "serio" que ser "chispeante". "En Euskadi si somos serios y hablamos de las cosas que son importantes de verdad, nos ira bien, y el que quiera montar el circo en política, lo que hará será daño a su país", ha afirmado.

Preguntado por si se refiere a Rodrigo Rato cuando afirma que hay quien "viene a la política para hacer otro tipo de cosas", ha afirmado que antes "no era así". "Y ahora yo entiendo que ahora está en una situación en la que se revuelve y se defiende, pero él antes no era así y no lo fue mientras era vicepresidente del Gobierno. Entonces, fue un tipo serio", ha destacado.

CIUDADANOS

Alonso ha afirmado que "el gran espacio de centro-derecha" que ocupa el PP "siempre ha sido apetecido por otras fuerzas políticas", ha dicho el líder popular que ha asegurado que ahora lo pretende ocupar Ciudadanos, avanzando "desde la derecha" de los populares.

"Pero el PP tiene más poso, tiene mucho más peso. Es una gran organización política y yo entiendo que todo el mundo venga a por este espacio político, pero creo que seguiremos siendo la referencia al centro-derecho en España", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que ahora el Partido Popular no tiene "dudas de liderazgos" o se plantea la sucesión de Mariano Rajoy. "Hemos tenido un mal resultado en Cataluña y eso nos tiene que hacer reflexionar. También hemos asumido mucho desgaste respecto a las decisiones políticas que ha habido que tomar y nos ha pasado factura en las urnas", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que los populares "no se esconden" como lo ha hecho el líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Damos la cara, tuvimos un mal resultado y ahora nuevamente tenemos que hacer un esfuerzo para renovar nuestro pacto con nuestras bases electorales", ha añadido, para indicar que desconoce si va a haber una convención.