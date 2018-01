Méndez de Vigo afea que el PSOE rechace el Presupuesto que piden sus regiones

Madrid, 12 ene (EFE).- El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerado hoy "contradictorio" que el PSOE rechace apoyar el proyecto presupuestario para 2018 mientras los presidentes de comunidades autónomas socialistas reclaman el aumento de fondos previsto en esas cuentas, que todavía no se han presentado.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha recordado que "el PSOE tiene un grupo parlamentario muy potente que tendrá que pronunciarse" porque no se puede decir que se quieren Presupuestos de 2018 y luego votar en contra.

"El Gobierno está dispuesto a negociar", ha subrayado el portavoz.

"Es contradictorio decir que queremos Presupuestos pero no estamos dispuestos a apoyarlos con nuestro voto". "No hay que tener voluntad de bloqueo", ha añadido.

El proyecto presupuestario, ha insistido, recoge un récord histórico de becas y una bajada del IVA del cine, entre otras medidas de política social, por lo que "es bueno que haya Presupuestos".

Méndez de Vigo también ha señalado que la eventual aprobación del Presupuesto sería un "síntoma inequívoco" de estabilidad política y de la capacidad del Gobierno para dialogar, lo que reforzaría la imagen de España.

"Que nadie caiga en la tentación de bloquear la legislatura", ha pedido el portavoz, que ha puntualizado que se trata de una reflexión general y no relativa a la amenaza de Ciudadanos de no apoyar el Presupuesto si el PP no cesa a la senadora Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica.

En su opinión, la apuesta por el diálogo del Gobierno "debe verse correspondida por la responsabilidad compartida" de otros partidos, al tiempo que ha insistido en que "los Presupuestos son el primer reto" del Ejecutivo para los próximos meses.