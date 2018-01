Los alcaldes del sur piden a Fomento "fecha y presupuesto" para mejorar las Cercanías

Madrid, 12 ene (EFE).- Los alcaldes de Aranjuez, Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto y Getafe han pedido a Cristina Cifuentes trabajar juntos para reclamar a Fomento mejoras en la línea C3 de Cercanías, pero demandan no un plan general, sino fechas y un presupuesto concretos porque los vecinos necesitan soluciones de forma "urgente".

Cifuentes se ha reunido en la sede del Gobierno con los regidores de Aranjuez, Cristina Moreno; Ciempozuelos, María Jesús Alonso; Valdemoro, Serafín Faraldos; Pinto, Rafael Sánchez; y Getafe, Sara Hernández, quienes se han quejado ante la Comunidad y ante el propio Ministerio de Fomento de los problemas que padecen los casi 500.000 vecinos de sus municipios en el servicio de la C3, con retrasos, escasas frecuencias de trenes, averías o falta de acondicionamiento de las estaciones.

Tras el encuentro con Cifuentes y con la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, Sara Hernández y Serfín Faraldos han explicado que ha sido una reunión "fructífera" pero no se sentirán satisfechos hasta que el plan de Cercanías que presentará en marzo el Ministerio concrete fechas y presupuestos para acometer las mejoras necesarias.

Hernández ha explicado que los cinco regidores han pedido a Cifuentes trabajar de manera conjunta y coordinada a la hora de plantear a Fomento las reivindicaciones de los vecinos, que demandan mejor mantenimiento de las estaciones, que éstas sean más accesibles, que haya más y mejores trenes, o que se desdoble la C3 para que los convoyes de Cercanías no tengan que compartir vía con los mercancías o los trenes regionales de media distancia.

La alcaldesa de Getafe ha explicado que no se trata de una reivindicación política (Getafe, Valdemoro y Aranjuez están gobernados por el PSOE, Ciempozuelos por Ahora Ciempozuelos y Pinto por Ganemos Pinto), sino que se trata de conseguir mejoras para beneficiar a todos los madrileños.

Hernández ha señalado que el próximo 22 de enero mantendrán una reunión con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y, posteriormente, volverán a reunirse con la Comunidad de Madrid en el marco de la Federación Madrileña de Municipios, encuentros a partir de los que espera que salga una estrategia conjunta y coordinada para conseguir sus reivindicaciones.

"No estaremos contentos hasta que no veamos que los presupuestos generales contemplan las inversiones necesarias", ha apuntado Hernández, que ha incidido en que "de nada sirve presentar un plan" de Cercanías como el que prevé presentar el Ministerio en marzo si no va acompañado de la dotación económica necesaria.

Faraldos, por su parte, ha coincidido con Hernández en que el plan de Fomento tiene que incluir un presupuesto preciso para acometer las mejoras y un calendario de trabajos.

El alcalde de Valdemoro ha subrayado que la zona sur de la región ha crecido en población y tiene una necesidad "urgente" de infraestructuras, por lo que se verá satisfecho cuando haya un resultado concreto que atienda las necesidades del casi medio millón de habitantes.