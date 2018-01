Millo: el Gobierno pagó 1.100 millones a los municipios catalanes en cuatro meses

Barcelona, 12 ene (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha anunciado que el ejecutivo central pagó "puntualmente" 1.100 millones de euros a ayuntamientos catalanes entre los meses de septiembre y diciembre, en contraste con el "histórico retraso de los municipios para cobrar de la Generalitat".

En rueda de prensa en Barcelona tras el Consejo de Ministros, Millo ha querido hacer balance de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha remarcado que "el objetivo del Gobierno ha sido el de normalizar la gestión política y administrativa de la Generalitat, atendiendo a los problemas reales de todos los catalanes".

"Nuestras prioridades no han sido otras que los servicios públicos, los sectores más vulnerables de la sociedad y los pagos a empleados públicos y proveedores privados", ha dicho Millo.

Es en este sentido que ha asegurado que el Gobierno tuvo que "reactivar una Generalitat absolutamente parada por el proceso (independentista) y más obsesionada en la construcción de estructuras de Estado que para la consolidación de las estructuras sociales y de la economía productiva".

Sobre el pago a municipios, Millo ha anunciado un "dato novedoso" y ha subrayado que "el pago puntual" a todos los ayuntamientos ha sido una "prioridad" para el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Así, ha informado de que el Gobierno ha pagado un total de 1.100 millones de euros entre los meses de septiembre y diciembre pasados y de "forma puntual cada mes".

"No olvidemos el histórico retraso que tenían estos municipios para cobrar de la Generalitat", ha señalado, al tiempo que ha apuntado, sin citar nombres concretos, que "no han sido ni uno ni dos los alcaldes que nos agradecido esta puntualidad que hacía años que no sucedía".

Pero también ha aludido al pago a proveedores, que "nunca hubiera sido posible sin los instrumentos del Estado" y por el que "se han pagado facturas por valor de 1.500 millones de euros a proveedores, pymes y empresas, especialmente del ámbito sanitario".

En contraste, el delegado del Gobierno ha denunciado la "paralización" de la Generalitat que había provocado que "los acuerdos sobre educación se habían reducido un 26%; los sanitarios, un 28%; los sociales, un 30%; y en justicia, un 46%, con 26 contratos vencidos y no renovados", ha lamentado.

En cualquier caso, Millo ha celebrado que gracias al 155 se haya "reactivado" la agenda económica y social de la Generalitat y ha querido expresar un "agradecimiento a la actitud de la gran mayoría de empleados tanto de la Administración de la Generalitat como de la Central del Estado por la lealtad y compromiso que han demostrado".