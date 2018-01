JxCat mantiene la incógnita sobre su plan para investir a Puigdemont

Bruselas, 12 ene (EFE).- El grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat) ha mantenido hoy la incógnita sobre su plan para conseguir que el cesado Carles Puigdemont, huido a Bruselas y con orden de detención en España, sea investido presidente catalán en el Parlament, ya sea de forma delegada o telemática.

"(El procedimiento) es algo que no vamos a decidir hoy, sino de cara al pleno de final de mes, pero insistir que la única cosa que haremos es aplicar el reglamento para que los diputados puedan ejercer su derecho de votar de nuevo al presidente legítimo", ha dicho la jefa de campaña Elsa Artadi, que atendió a los medios junto al portavoz Eduard Pujol.

Tanto Puigdemont como los cuatro exconsellers en Bruselas tienen una orden de detención vigente en España por delitos de rebelión, sedición y malversación, entre otros, debido a su participación en el proceso independentista.

Sobre la legalidad o no de investir al huido Puigdemont sin estar presente, Artadi y Pujol han insistido en que "los únicos" que pueden aplicar el reglamento de la Cámara catalana son su presidente o el pleno y han evitado aclarar si respetarán o no la valoración de los letrados del Parlamento de Cataluña.

"Los letrados del Parlament no han hecho ningún informe", ha señalado Artadi, que ha dicho "no tener duda" de que esa regulación de la cámara permite investir a Puigdemont a pesar de no estar presente.

"Hay informes que hacen uno u otros y que pueden tener unas opiniones u otras, unas validadas o no por el Tribunal Constitucional", ha señalado Artadi, restando legitimidad a los mismos.

De cara a la investidura, han reclamado "confianza" a los diputados independentistas para que vuelvan a proclamar al cesado Puigdemont como presidente.

Artadi y Pujol fueron los únicos en dirigirse a la prensa en un encuentro en Bruselas del grupo parlamentario JxCat en el que no faltó ni el propio Puigdemont ni los exconsellers de su candidatura electoral que le acompañan en la capital comunitaria, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

Entre la más de veintena de diputados de JxCat que hoy fueron a Bruselas para mantener una "sesión de trabajo" tampoco estuvieron ni los electos encarcelados (Joaquim Forn y Jordi Sánchez), ni tampoco los que no pueden viajar fuera de España (Josep Rull, Jordi Turull y Lluís Guinó).

A propósito de si reclamarán que Puig y Ponsatí cedan su acta para que corra la lista y haya más diputados con derecho a voto efectivo en el pleno de investidura, Artadi y Pujol se han limitado a señalar que su "voluntad" es que no tengan que hacerlo ni ellos ni tampoco los encarcelados.

Los votos de los exconsellers en Bélgica, así como de los encarcelados, pueden ser claves para conseguir la mayoría suficiente para investir a Puigdemont, la primera opción para JxCat y ERC, que el pasado 21 de diciembre consiguieron mayoría de escaños pero no de votos.

Al ser preguntados los diputados de JxCat sobre si descartan que pueda volver en algún momento Puigdemont antes de final de mes -el pleno de investidura está previsto entre el 29 y el 31 de enero-, Artadi ha señalado no poder "descartar nada".

"Lo que no vamos a hacer es permitir que vuelvan para ir a prisión", ha añadido Artadi, quien como Pujol ha mostrado su esperanza en que en los próximos días "se dé la buena noticia" de que puedan salir de la cárcel tanto los "Jordis" como Joaquim Forn y Oriol Junqueras.

"No solo sería una buena noticia para una parte del pueblo catalán, sino para la democracia", ha incidido Pujol.

A ese respecto, ni Artadi ni Pujol han querido hacer ningún comentario sobre la renuncia a la vía unilateral de Forn y el líder de ANC Jordi Sánchez ante el Tribunal Supremo esta semana.

"No vamos a comentar las decisiones de las defensas jurídicas", ha dicho la diputada electa de JxCat.

Por otro lado, el exdirector de Rac1 quiso apuntar que después de haber ofrecido diálogo al Gobierno el 22 de diciembre tras los resultados en las urnas, el expresidente Puigdemont "todavía no ha recibido ninguna respuesta seria".

"Insistir en la plegaria de diálogo es un mensaje también del presidente Puigdemont", ha señalado Pujol.