Los checos eligen presidente, con el euroescéptico Milos Zeman como favorito

Praga, 12 ene (EFE).- Ocho millones de electores checos están convocados entre hoy y mañana a elegir a su nuevo presidente, con el actual titular del cargo, el euroescéptico Milos Zeman, como favorito en las encuestas, aunque no está claro que logre la mayoría absoluta que evitaría una segunda vuelta electoral.

La jornada electoral se vio alterada por la irrupción de una activista del movimiento feminista Femen en el momento en el que Zeman se disponía a depositar su voto.

Con el pecho descubierto, la activista ucraniana Angelina Diash se abalanzó sobre el presidente mientras gritaba en inglés "Zeman, Putin's slut" (Zeman, prostituta de Putin), en referencia al presidente ruso, Vladímir Putin, muy admirado por el presidente checo.

El incidente obligó a Zeman, de 73 años y visiblemente alterado, a abandonar la sala y regresar minutos después a votar.

Zeman culmina cinco años de mandato con unos altos niveles de popularidad pese a varias polémicas que ha protagonizado y su lenguaje tildado en ocasiones de vulgar.

Los sondeos apuntan que vencerá en esta primera vuelta con más del 40 % de los votos, frente a sus más directos rivales, el independiente Jiri Drahos, expresidente de la Academia de Ciencias, que tendría alrededor del 27 %, y el escritor y empresario Michal Horacek, que recibiría el 12 %.

Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, se celebraría una segunda vuelta los días 27 y 28 enero, que se apunta muy abierta y para la que varios sondeos apuntan la posibilidad de una victoria de Drahos con el 51 % de los votos, frente al 49% de Zeman.

Se estima que hasta un 10 % de los checos deciden a última hora el sentido de su voto.

Zeman es conocido por su buena relación con el presidente ruso, hasta el punto de haber criticado en varias ocasiones las sanciones europeas contra Moscú por su anexión de la región ucraniana de Crimea.

Demanda entendimiento entre Bruselas y Moscú en cuestiones como el conflicto armado en el este de Ucrania, la anexión de Crimea -que el político checo considera inevitable-, o la guerra de Siria, sobre la que ha propuesto que la Unión Europea (UE) una fuerzas contra el presidente sirio, Bashar al Asad, para derrotar el terrorismo del grupo Estado Islámico (EI).

También ha mantenido una estrecha relación con Pekín, facilitando las inversiones del gigante asiático en suelo checo.

Zeman, que fue presidente del Partido Socialdemócrata y primer ministro con esta fuerza, ha ido evolucionando en los últimos años desde un moderado europeísmo a un abierto euroescepticismo y ha definido a la inmigración musulmana como una "invasión organizada" imposible de integrar en Europa.

El europeísta Drahos, de 69 años, ha trabajado toda su vida como experto químico en centros de investigación de la Academia de Ciencias, que lideró durante ocho años.

Sin perfil ni experiencia política, ha apoyado su candidatura en su prestigio social y en su total ausencia de vínculos con la dictadura comunista que terminó en 1989.

El candidato ha apostado durante la campaña porque la República Checa, donde los niveles de euroescepticismo entre la población son altos, desempeñe un papel más activo dentro de la Unión Europea.

Drahos criticó hoy como un "engaño a los votantes" que Zeman se haya negado a debatir públicamente con los otros aspirantes al cargo.

El tercer candidato con ciertas opciones es el escritor político y empresario Michal Horacek, que representa el legado del expresidente checo Vaclav Havel.

Horacek admitió estar lejos de sus principales competidores, pero que no lamenta el esfuerzo realizado.

"He vivido los 17 meses más interesantes de mi vida, he recorrido todo el país, que no había conocido tan bien como hasta ahora. Recorrí 84.000 kilómetros, es decir, dos vueltas al ecuador. Y he escuchado todos los relatos humanos que pude", dijo.

Los colegios electorales abrieron hoy a las 14.00 horas (13.00 GMT) y estarán abiertos hasta las 22.00 (21.00 GMT). Volverán a estar operativos mañana, sábado, desde las 08.00 horas locales (07.00 GMT) hasta las 14.00 (13.00 GMT).

Se espera que los resultados preliminares de esta primera vuelta se divulguen el sábado a las 18 horas (17.00 GMT).