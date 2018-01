Pablo Iglesias se adelanta al PSOE y anuncia que registrará la próxima semana una ley de impuestos a la banca

13/01/2018 - 13:35

Marcha las líneas de acción para 2018: Trabajo dentro pero sobre todo fuera del Parlamento y preparar las municipales y autonómicas del 2019

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este sábado que su formación registrará la próxima semana en el Congreso una proposición de ley sobre los impuestos a la banca, pocos días después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pusiera sobre la mesa esta propuesta, pero sin concretar cuándo tiene previsto materializarla en una iniciativa legislativa.

Así lo ha asegurado durante su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos --el máximo órgano de dirección entre asambleas--, en un intento de comenzar el año tomando la delantera al PSOE, al que acusa de no "pasar de las palabras a los hechos" y de haber renunciado a echar de la Moncloa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Las críticas a los socialistas y el giro de este partido hacia el "bloque reaccionario monárquico" han marcado parte de la que ha sido la primera intervención pública de Iglesias en este año y, también, la primera en 24 días --la última fue el 19 de diciembre, antes de las catalanas--.

El líder 'morado' ha aprovechado su reaparición para hacer balance de 2017 --tanto de los aciertos como de los errores de su formación-- y para plantear los objetivos que deben marcar la actividad de Podemos este 2018, y entre los que prima el situarse como el principal partido de la oposición.

DA PRÁCTICAMENTE POR PERDIDO AL PSOE

En este punto, ha asegurado que es fundamental asumir "algo durísimo" y "triste", como es el hecho, a su juicio, de que "se ha estrechado la posibilidad de entendimiento con el PSOE". La victoria de Sánchez en las primarias socialistas de mayo, que "abrió muchas expectativas", en los últimos tiempos "se han frustrado", según Iglesias.

"Nos hemos hecho escépticos. Hay que decir algo que es triste y no nos gusta, y es que se ha constatado que el PSOE no quiere hacer una moción de censura. No quiere echar a Rajoy y, por lo tanto, tenemos que asumir que aunque nosotros estamos dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestra mano, el PSOE no quiere", ha señalado.

En esta línea, Iglesias ha advertido a sus dirigentes de que no pueden esperar "a un PSOE que por desgracia está haciendo lo mismo que habría hecho" la que fuera rival de Sánchez en las primarias, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y que Podemos identificó con el "establishment" del PSOE.

"HEMOS PECADO DE INGENUOS"

Tras reconocer que han "pecado de ingenuos esperando a un nuevo Sánchez, que se ha hecho viejo muy pronto", Iglesias ha llamado a su partido a tomar la iniciativa y trabajar para conseguir hacer frente a su desafío de "construir la España del 15M", sin hacer caso a los que creen que ese objetivo se está desdibujando --Podemos llega al 2018 con un gran desgaste y una creciente pérdida de votos, según las encuestas--.

Para ello, Iglesias ha esbozado las primeras iniciativas concretas que su formación debe llevar a cabo para conseguir ese desafío, entre las que ha mencionado el registro la próxima semana de una ley de impuestos a la banca. "Tenemos que seguir siendo una oposición de Gobierno y vamos a pasar de las palabras a los hechos", ha anunciado.

"Se ha hablado mucho de la necesidad de un impuesto a la banca. Nosotros pensamos que hay que pasar del desayuno informativo a la ley, y tenemos ya preparada y vamos a presentar la próxima semana una proposición de ley sobre impuestos a la banca", ha explicado, haciendo referencia al formato que eligió Sánchez para anunciar su propuesta el pasado lunes, consistente en crear un impuesto finalista a la banca para costear las pensiones.

En aquel momento, Podemos celebró la medida pero también criticó que la propuesta de grabar a la banca para recuperar el dinero de los rescates que recibieron alguna entidades financieras formó parte de los programas electorales con los que concurrió a las generales de 2015 y 2016.

Sin embargo, ahora ha dado un paso más, y ha anunciado que no va a esperar al PSOE para tratar de pactar una iniciativa conjunta antes de llevarla al Congreso, sino que esta próxima semana presentará su propia iniciativa, abiertos, eso sí, a negociar después con aquellos que estén dispuestos a sumarse.

"Esto ya no es una propuesta en un desayuno informativo, es una ley, y estamos dispuestos a hablar con otras formaciones para que sea de todos y tratar de enfrentarnos al problema de intento de veto del PP", ha afirmado, antes de apelar directamente al PSOE para que "descuelgue el teléfono" y vuelva a apostar por reabrir la mesa de coordinación parlamentaria que se comprometió a abrir con Podemos en verano pero nunca echó realmente a andar.

PIDE A RAJOY UN DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

Iglesias también ha anunciado que otra de sus propuestas clave de trabajo será exigir al Gobierno la celebración de un Debate sobre el Estado de la Nación, que no se celebra desde 2015 --el tiempo que ha transcurrido desde entonces ha estado copado por los diversos debates de investidura que se han celebrado en 2016 y el debate de la moción de censura que registró Podemos en 2017--.

Al margen de su actividad institucional, el líder de Podemos ha fijado también como prioridad el trabajo fuera del Parlamento, "en las calles", y para ello, ha encargado a los secretarios de Sociedad Civil, Rafa Mayoral, y de Participación, Noelia Vera, diseñar un plan para identificar los conflictos sociales en los que deben estar presentes.

Iglesias también ha encargado planes de trabajo a la Secretaría de Igualdad y Feminismos para proseguir "la revolución de las mujeres"; o a la de Organización para preparar un "gran evento con militantes de todo el Estado" que sirva para articular mecanismos de trabajo que permita que se vea a los militantes allí donde haya una problemática social que resolver.

LANZA A ERREJÓN COMO CANDIDATO EN LA COMUNIDAD MADRID

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de comenzar a preparar a fondo las municipales y autonómicas de 2019, en las que Podemos apuesta por fortalecer el espacio del cambio. "2018 debe ser el año para construir el cambio. No podemos hacerlo solos, tenemos que reforzar las alianzas del espacio político del cambio y el grupo parlamentario", ha señalado.

En este punto, Iglesias ha aprovechado para lanzar oficialmente a su exnúmero dos y actual secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, a la carrera por el liderazgo de la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid; un secreto a voces después de que sellaran su acuerdo en febrero de 2017, pero que evitaban confirmar en público.

"Hay que trabajar para ganar en los ayuntamientos. Es verdad que se tienen que hacer primarias y elegir candidatos, pero tenemos que empezar a trabajar ya. Quiero pedirle a Íñigo que se ponga a trabajar desde ya para ganar en la Comunidad de Madrid. Tenemos que empezar a trabajar ya para que el cambio sea viable", ha defendido.