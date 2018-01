El PP planea celebrar en Andalucía su convención nacional de este año

Madrid, 14 ene (EFE).- El Partido Popular prevé celebrar una convención nacional este año y planea hacerlo en Andalucía, dentro de la agenda confeccionada para el ejercicio y que mañana presentará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la Junta Directiva Nacional, según han confirmado a Efe fuentes populares.

Según los estatutos del partido, le corresponde al presidente convocar la convención, que es un órgano de naturaleza consultiva que debe evaluar, hacer balance y orientar sobre las políticas de la organización.

Rajoy dará mañana la fecha y ciudad elegida para esta gran cita, así como para el resto de actos y actividades que ha preparado el partido para este año preelectoral en el que los 'populares' se han propuesto superar el desánimo con el que acabaron 2017 tras los resultados en Cataluña y recuperar el pulso y la iniciativa.

La elección de Andalucía responde a la lógica electoral: será probablemente -si no se repiten elecciones en Cataluña- la próxima comunidad en la que se celebren comicios autonómicos, de forma que la convención servirá para apoyar la candidatura de Juanma Moreno.

Además, los 'populares' no descartan que haya adelanto electoral si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no logra sacar adelante los presupuestos, porque Ciudadanos, en plena precampaña, no los apoye.

Fuentes del partido creen que por tanto podría haber comicios en otoño, en lugar de en marzo de 2019, cuando se cumplen los cuatro años de mandato.

La fecha y lugar definitivos de la convención se conocerán mañana en la cita que tienen los principales dirigentes del partido para escuchar los planes de Rajoy y de la cúpula.

Esta reunión de la Junta -el máximo órgano entre congresos- se produce en un momento en el que el PP debate la estrategia que debe seguir, sobre todo para dar la batalla contra el que se ha erigido como su más peligroso rival político, Ciudadanos.

El partido de Albert Rivera está en pleno auge tras las elecciones catalanas -en las que fue la fuerza más votada- y ha habido incluso alguna encuesta que lo coloca por delante de 'populares' y socialistas en intención de voto.

En el PP no se creen esos sondeos, pero asumen, como han reconocido a EFE algunos dirigentes territoriales, que tienen un "problema" y que deben abordarlo cuanto antes para evitar que la formación naranja les 'robe' más votos.

El PP llegó al descanso navideño abatido por su caída en Cataluña, pero regresó hace una semana al trabajo con un mandato claro del presidente del Gobierno, el de retomar la iniciativa, preparar una agenda intensa y ponerse en modo preelectoral, que queda poco más de un año para importantes citas con las urnas.

Para empezar se convocó la reunión de la Junta Directiva Nacional de mañana.

Los dirigentes populares esperan además con mucha expectación el discurso de su líder no sólo por los actos que anuncie, sino por la carga política que tengan sus palabras en un momento como el actual, por el mensaje que quiera dar al partido.

Quieren que Rajoy les dé el revulsivo que necesitan para recobrar el ritmo. Y también que marque las pautas sobre las batallas que tiene que afrontar el partido, entre otras la de frenar a Ciudadanos. Porque en este asunto no todos opinan de la misma forma.

A lo largo de la última semana, ha quedado claro que Génova quiere instalarse en la crítica y el reproche constante a Ciudadanos, y así lo han hecho públicamente, entre otros, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, o el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando.

Como ha apuntado a EFE un líder regional, se trata de una estrategia adecuada porque hay que "desmontar", "desnudar" y exponer sus "incongruencias" de Cs. De lo contrario, avisa, les seguirá comiendo espacio.

Sin embargo, otras voces creen que sería un error que el partido dedique más tiempo del necesario a criticar a Ciudadanos. Y creen que el partido y el Gobierno deben responder con políticas, con medidas que gusten al perfil de votante otrora 'popular' que ahora se inclina más por Cs, para así recobrar su confianza.

"Dependemos de nosotros mismos", señala un dirigente nacional, que recuerda además que el PP tiene aún que hacer un análisis más pormenorizado de lo que ha ocurrido en Cataluña, donde la mayoría del voto constitucionalista se la ha llevado Cs mientras el PP ha pasado de once a cuatro diputados y no tiene ni siquiera asegurado grupo parlamentario.

Sea como sea lo que esperan los cargos 'populares' consultados por EFE es que Rajoy no sólo dé mañana detalle de las grandes citas del partido para los próximos meses, incluida la convención, sino que también haga un análisis crítico de la situación política y del partido y marque el camino a seguir este año que, como ocurrió con 2017, no se prevé fácil.