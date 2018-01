Presidente Parlamento Galicia ve necesario que el PP "recupere el estímulo" y "pedir disculpas" por la corrupción

15/01/2018 - 11:46

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ha considerado necesario que el Partido Popular "recupere el estímulo" que "siempre lo respaldó" y transmita "ilusión" para "ser capaz de encandilar" a la ciudadanía. Además, también se ha mostrado partidario de "pedir disculpas" por los casos de corrupción.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

El titular del legislativo gallego se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por las encuestas publicadas este fin de semana que sitúan a Ciudadanos como la fuerza más votada durante un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa.

"Tenemos que encender una llama de actividad para que de alguna manera la gente vuelva a simpatizar con nuestra fuerza y podamos recuperar el estímulo que siempre nos respaldó", ha manifestado el dirigente popular, próximo al presidente de los populares ourensanos, Manuel Baltar.

Con todo, en su intervención, ha apelado a la "prudencia" y ha recordado que la encuesta publicada por el diario 'ABC' "está hecha en un momento en el que no hay procesos electorales". "Con lo cual, estas encuestas no son tan fiables como otras, por eso espero que seamos prudentes", ha incidido.

"DISCULPAS" POR LA CORRUPCIÓN

En el desayuno informativo, Santalices ha sido preguntado sobre si considera que la cúpula del Partido Popular debe pedir perdón por los casos de corrupción registrados en las filas populares.

Al respecto, se ha mostrado partidario de "pedir disculpas" por una práctica que, en su opinión, "hizo mucho daño a la ciudadanía" y "generó una desafección por la clase política importantísima".

En su intervención, el presidente del Parlamento gallego ha señalado que Galicia "no tiene los problemas que tienen otras comunidades" por esta práctica pero ha abogado por "estar absolutamente vigilantes" ante ella.

"El Paramento gallego, en este asunto también dio sus pasos y, en colaboración con el Consello de Contas, fuimos los primeros que atacamos el tema de la corrupción de forma importante", ha apuntado.POLÍTICA CATALANA

Miguel Santalices también se ha referido a la situación política catalana al asegurar que el próximo 17 de enero será "un día clave" ya que, como ha explicado, para ser investido presidente de la Generalitat es necesario que el candidato "sea diputado" en referencia a la situación del expresident Carles Puigdemont.

"En el Parlamento gallego está así perfectamente determinado, si una persona no adquiere la condición de diputado, no puede ser elegido presidente", ha insistido para asegurar que aunque la nueva mesa de la Cámara catalana puede "cambiar esa normativa" esta modificación "no se ajustará a la ley" y será recurrible.

Por último, preguntado sobre si es partidario de cambiar la ley para que gobierne la lista más votada, ha recordado que esta es una "competencia estatal" que, a su juicio, "aportaría soluciones a algunos de los problemas" a los que "hoy" se enfrenta el Estado. Por ello, ha respaldado "reflexionar" sobre la conveniencia de volver a llevar esta propuesta a las cortes generales.