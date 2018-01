Cifuentes niega 'dumping' fiscal y recuerda que todos pueden bajar impuestos

Madrid, 15 ene (EFE).- La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha negado que la Comunidad de Madrid haga 'dumping' fiscal y ha recordado al resto de regiones que, si quieren, también pueden apostar por bajadas de impuestos para incentivar la economía y crear empleo.

Así lo ha dicho durante un desayuno informativo en el que ha recalcado que habría 'dumping' si la Comunidad de Madrid se rigiese por normas distintas a las del resto de las comunidades del régimen general, de manera que hubiera leyes distintas para unos y otros, pero ha subrayado que eso no es así.

"No hacemos 'dumping' ni Madrid es, como dicen algunos con bastante falta de respeto, un paraíso fiscal", ha repetido.

Ha recordado, a este respecto, que sí existe la capacidad de que cada autonomía establezca una determinada política fiscal en los impuestos que son de su competencia y decida si hace soportar más o menos carga sobre sus ciudadanos.

"Nosotros creemos en una fiscalidad moderada", ha seguido explicando, porque su Gobierno entiende que eso es lo que estimula el crecimiento económico.

Y ha asegurado que "los hechos lo demuestran", ya que la región creció un 3,6 % y creó 120.000 puestos de trabajo el pasado año.

"Ése es el camino, y a partir de ahí cada comunidad autónoma puede tomar sus decisiones", ha añadido.

Cifuentes, en todo caso, ha considerado "llamativo" que se ataque a Madrid de forma "permanente" por su política fiscal baja cuando "otros Gobierno están tomando decisiones como fijar 35 horas semanales para sus trabajadores públicos".

"A ver si se creen que no nos gustaría que nuestros funcionarios trabajaran 35 horas, pero no podemos, porque nuestra prioridad está en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el déficit, la deuda y la regla de gasto, y eso nos lleva a tener que tomar decisiones y priorizar. Y no vamos a renunciar a seguir ejerciendo una política fiscal moderada", ha dicho.