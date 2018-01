Geroa Bai, EH Bildu y Podemos piden que se modifique la política penitenciaria sobre presos de ETA

15/01/2018 - 13:49

Los portavoces de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos han coincidido este lunes en pedir que el Gobierno central modifique la política penitenciara respecto de los presos de ETA, mientras que UPN y PPN han reclamado la disolución de la banda terrorista (petición a la que también se ha sumado Geroa Bai) y el PSN ha planteado la posibilidad de analizar "caso a caso" un acercamiento pero sin rebaja de penas.

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

Tras la manifestación celebrada el sábado en Bilbao por los presos de ETA, el presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "el primer compromiso" de su partido es "con las víctimas del terrorismo" y ha añadido que "lo que ETA tiene que hacer es desaparecer, disolverse y ayudar a que se esclarezcan los asesinatos que no han sido esclarecidos". "Quien ha asesinado a alguien tendrá que pagarlo. Hay asesinos sueltos y una organización terrorista que no está disuelta", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "la política penitenciaria debiera cambiar y modificar su actitud hacia los presos" y ha hecho una "apuesta por una política más acorde con los tiempos". "La dispersión debe acabar. Además, comprometidos como estamos con los derechos de todos los presos, decimos con firmeza que es hora de que ETA se disuelva y hacemos un llamamiento a ETA para que se disuelva", ha afirmado, al tiempo que se ha mostrado partidario de que Navarra asuma las competencias penitenciarias.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que la política penitenciaria está "basada en la venganza y en la crueldad" y ha apuntado que "los Gobiernos y Estados no se mueven por sí solos, hay que hacer que se muevan". "Espero que seamos capaces de que se mueva el PP. Se trata de acabar con una política penitenciaria de excepcionalidad", ha indicado.

Sobre las armas encontradas en un zulo en Francia, Araiz ha dicho que "se trata de cuestiones que no pudieron abordarse en el proceso de desarme". "Por no poder haber abordado el proceso con los gobiernos se encuentra esto. No es porque estén a disposición de ninguna organización sino porque estaban ahí", ha asegurado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha considerado que "hay que levantar las medidas de excepción" que "vulneran los derechos humanos".

Por parte del PSN, María Chivite ha señalado que "los presos han dado pasos" y habrá que "analizar caso a caso de manera individual" la situación de cada preso cuando además se produzca el "reconocimiento del daño causado y el perdón". "No se habla de rebaja de penas, solo se habla de acercamiento", ha indicado.

Por último, el parlamentario del PPN Javier García ha señalado que la banda terrorista "primero debe desarmarse y pedir perdón, son pasos fundamentales".